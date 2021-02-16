Ликбез: усилен контроль за доходами граждан от дарения или продажи недвижимости

Как известно, закон обязывает граждан платить со своих доходов налог в пользу государства (НДФЛ). А поскольку доходы, полученные в результате дарения или продажи недвижимости, обычно выходят за рамки среднестатистических, они особенно интересуют органы налоговой службы. С 1 января этого года, отмечает портал Юридические тонкости , вступил в силу новый закон, который значительно расширил возможности ФНС в плане контроля за такими доходами: теперь она сможет чаще проверять граждан, получивших недвижимость в подарок или продавших ее (Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Раньше, если гражданин не сдал налоговую декларацию о доходе с подаренной или проданной недвижимости, ФНС выставляла штраф, но вот проверить доход и начислить налог к уплате она могла лишь после сдачи самой декларации. Либо нужно было инициировать выездную проверку по решению руководителя налогового органа, что весьма трудозатратно (ст. 89 НК РФ). Новый закон позволяет налоговой службе проводить камеральную проверку (т. е. без выезда, только по документам) даже, если гражданин не сдал декларацию о доходе с подаренной или проданной недвижимости (ст. 88 НК РФ в новой редакции), — говорят эксперты.

В таком случае налоговая проверка будет проводиться на основании имеющейся у ФНС информации о доходах гражданина в течение 3-х месяцев со дня, когда истечет срок уплаты НДФЛ по соответствующим доходам.

Налог с доходов, связанных с недвижимостью, уплачивается в срок до 15 июля года, который следует за годом, когда была проведена регистрация перехода собственности (при дарении или продаже недвижимости).

Значит, начиная с 16 июля ФНС уже может проводить камеральную проверку доходов налогоплательщика, который не сдал декларацию.

В рамках проверки налоговая служба может затребовать у налогоплательщика пояснения, которые он обязан представить в течение 5-ти рабочих дней.

Если установят, что гражданин должен был задекларировать свой доход с подаренной или проданной недвижимости и уплатить НДФЛ, но не сделал этого, то ему выставят требование об уплате налога, а также штрафа и неустойки.

Обратите внимание, что обязанность подать налоговую декларацию возникает в следующих случаях:

1) если недвижимость была подарена не близким родственником. Это все, кто не приходится одаряемому родителем, супругом, ребенком, внуком, дедушкой, бабушкой, братом или сестрой (п. 17.1 ст. 217 НК РФ),

2) если недвижимость была куплена в 2016 году или позже, а продана до истечения 5-ти лет со дня регистрации права собственности (для жилья, купленного по договору долевого участия в строительстве 5-летний срок сейчас отсчитывается со дня полного расчета с застройщиком).

Либо, если продается единственное жилье, — ранее, чем истечет 3 года со дня его покупки,

3) если недвижимость была подарена, приватизирована, получена по наследству или по договору ренты, а продается до истечения 3-летнего срока со дня возникновения собственности на нее (ст. 217.1 НК РФ).

В этих случаях следует подать декларацию о доходах в срок до 30 апреля года, следующего за годом заключения сделки.

В срок до 15 июля нужно уплатить НДФЛ. Однако, даже если гражданин должен представить декларацию по своей сделке, это еще не значит, что ему придется платить налог.

Не стоит забывать о налоговых вычетах, которые позволяют снижать налогооблагаемый доход вплоть до нуля (освобождая тем самым от налога). В частности:

из дохода, полученного с продажи недвижимости, вычитаются те расходы, которые продавец в свое время понес на ее приобретение.

Если речь идет о продаже подаренной или унаследованной недвижимости, в вычете учитываются расходы дарителя или наследодателя на ее покупку.

Например, квартира была куплена в свое время за 5 млн рублей, а после продана за те же 5 млн рублей — налог в таком случае платить не с чего (т. к. дохода нет),

если проданная недвижимость не покупалась, то доход с ее продажи снижается на фиксированную сумму — 1 млн рублей (с остатка взимается налог),

если, получив недвижимость в дар, гражданин заплатил НДФЛ, то при дальнейшей ее продаже он вправе зачесть ту сумму в счет налога с дохода, вырученного в результате продажи (ст. 220 НК РФ).

Источник: Юридические тонкости

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