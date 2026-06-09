Ликбез: в «Госуслуги Дом» рассказали о самых популярных сервисах приложения

Передача показаний приборов учета остается самой востребованной функцией мобильного приложения «Госуслуги Дом». За первые пять месяцев 2026 года этой возможностью ежемесячно пользовались 26,7% собственников жилья и пользователей с гостевым доступом.

Еще 18% пользователей ежемесячно оплачивали жилищно-коммунальные услуги через приложение, а 17,3% направляли заявки в управляющие организации. Данные учитывают пользователей, которым доступна информация об объекте недвижимости в приложении, включая собственников жилья и пользователей с гостевым доступом.

Через приложение «Госуслуги Дом» жители также могут передавать показания счётчиков, оплачивать ЖКУ, участвовать в онлайн-голосованиях собственников, получать информацию о капитальном ремонте и пользоваться официальными домовыми чатами.

Авторизация в приложении осуществляется через подтверждённую учётную запись Госуслуг.

Скачивайте приложение «Госуслуги Дом»: https://clck.ru/3QnbZq

Вступайте в МАХ: https://max.ru/gosuslugi_dom

Справка:

Сервис «Госуслуги Дом» создан на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) и развивается АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России.

С его помощью жители могут передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, направлять обращения в управляющие организации в структурированном виде, принятом в отрасли, а также получать информацию о своем доме, начислениях и сроках плановых работ. Пользователям доступны сервисы проведения общих собраний собственников, участие в коллективных заявках.

источник: Администрация Феодосии

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