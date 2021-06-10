Ликбез: Верховный суд разъяснил, в каких случаях наследник может ничего не получить

Очень интересное и полезное для многих граждан разъяснение сделал Верховый суд РФ, изучив материалы спора москвички за наследство, оставшееся от ее отца. Ситуация, отмечает «Российская газета» , оказалась самой распространенной — мужчина много лет назад, когда его ребенок был маленький, ушел из семьи. Из-за этого он практически не общался с дочерью даже тогда, когда она выросла.

Поэтому о смерти родителя гражданка узнала поздно — спустя год после того, как отца не стало. Но после его смерти осталось неплохое наследство, на которое женщина вовремя не заявила свои права. У покойного же было фактически два родственника, которые имели право на оставшееся наследство — квартиру и дом — родная дочь и сестра. Так вот сестра все, что положено по закону, сделала вовремя и оформила на себя оставшееся от брата наследство. При этом даже не заикнулась нотариусу, что у покойного есть взрослая дочь. Сама же дочь, узнав о наследстве, решила через суд восстановить срок принятия отцовской недвижимости.

И ей это в местных судах почти удалось. Апелляция решила, что плохие отношения с отцом извиняют дочь и сестре придется вернуть истице наследство. Но с таким решением оказался не согласен Верховный суд.

Вот главное, что сказал Верховный суд — плохие отношения с наследодателем не будут уважительной причиной пропустить срок на принятие наследства.

А теперь детали этого дела. Москвич скончался, но об этом дочь узнала лишь через год, так как они не общались. Напомним, что по закону, чтобы заявить свои права на наследство, дается шесть месяцев. Как обнаружила дочка, ее тетя успела уложиться в этот срок. Она оформила наследство на себя и скрыла от нотариуса, что у умершего есть единственная родная дочь.

Как только дочь узнала про то, что тетя оформила на себя имущество ее отца, она решила бороться за дом и квартиру в суде. Там женщина потребовала восстановить срок на принятие наследства. В суде, дочь заявила, что у нее были сложные отношения с отцом по его вине. Он ушел из семьи, когда она была еще ребенком. Он жил в деревне, а она — в Москве.

Но в районном суде дочери не повезло — там ей отказали. Вторая же инстанция — Мосгорсуд — коллег поправила и приняла решение в пользу дочери. Отношения действительно были сложные, и отец сам не поддерживал связь с ребенком. По мнению апелляции, дочка пропустила срок по вине тети, которая сознательно не сообщила нотариусу о племяннице, чтобы завладеть недвижимостью в обход наследника первой очереди. В итоге Мосгорсуд восстановил дочке срок на принятие наследства и объявил ее владелицей квартиры и дома.

Но тогда уже тетя пошла обжаловать такой вердикт — в Верховный суд. И там с ней согласились. Сложный характер отца нельзя назвать уважительной причиной пропуска срока, потому что он связан с личностью наследодателя. Об этом сказано в постановлении Пленума Верховного суда (N 9 от 29 мая 2012 года). Помочь восстановить срок могут лишь те обстоятельства, которые связаны с наследником. Например, его тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и другие серьезные причины, говорится в определении.

Верховный суд подчеркнул, что в законе нет норм, которые обязывали бы наследника сообщать нотариусу о других наследниках.

Какие же причины считаются уважительными при пропуске срока на принятие наследства?

Тяжелая болезнь наследодателя или его детей в течение всего срока (например, ребенок-инвалид). Беспомощное состояние. Неграмотность. Имеется в виду «классическая» неграмотность, а не юридическая. Наследник по завещанию не знал, что ему что-то завещали. Наследник потерял связь с наследодателем, подавал в розыск.

Вот список основных ошибок при принятии наследства, которые делают граждане. Главная — наследство не принимается из-за того, что нет правоустанавливающих документов (наследники тратят много времени, чтобы их собрать и восстановить). Следом идут формальные отказы нотариусов, хотя заявление подано в срок . Еще ошибка — наследники полагаются на своих представителей, а те бездействуют;

Следующая — наследники могут считать достаточным, что они зарегистрированы и живут в квартире или что они приняли личные и бытовые вещи наследодателя. В этом случае часто считают, что факт владения поможет восстановить срок на принятие наследства. Но это не так: если человек завладел вещами, значит, он знал, что наследство открыто. Здесь восстановить срок нельзя, но есть возможность подать другой иск — о признании факта принятия наследства. Самый распространенный случай — когда наследник продолжает жить в квартире, оплачивать «коммуналку» и прочие расходы. Верховный суд оставил в силе решение районного суда, который отказал дочери.

Источник: «Российская газета»