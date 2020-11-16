Ликбез: виды пенсии по инвалидности

Граждане, которые признаны в установленном порядке инвалидами, имеют право на один из видов пенсии по инвалидности:

страховую пенсию по инвалидности;

социальную пенсию по инвалидности;

пенсию по государственному пенсионному обеспечению по инвалидности.

Для возникновения права на страховую пенсию по инвалидности должны одновременно выполняться следующие условия — наличие инвалидности (I, II или III группы) и страхового стажа.

Страховая пенсия по инвалидности устанавливается независимо:

от причины инвалидности;

от продолжительности страхового стажа инвалида;

от продолжения инвалидом трудовой и (или) иной деятельности;

от времени наступления инвалидности (в период работы, до поступления на работу или после прекращения работы).

Наступление инвалидности вследствие совершения гражданином уголовно наказуемого деяния либо умышленного нанесения ущерба своему здоровью, установленных в судебном порядке, не является основанием для отказа в назначении страховой пенсии по инвалидности.

Выплата страховой пенсии по инвалидности с учетом сумм индексаций осуществляется только неработающим пенсионерам. Если пенсионер прекратит трудовую деятельность, то он будет получать пенсию с учетом всех индексаций, прошедших за весь период его работы после назначения пенсии.

Страховая пенсия по инвалидности назначается на срок, в течение которого соответствующее лицо признано инвалидом, но не более чем до дня достижения общеустановленного пенсионного возраста (с учетом переходного периода — т.е. постепенного повышения возраста на 5 лет до уровня 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин).

Если получатель страховой пенсии по инвалидности имеет страховой стаж и величину индивидуального пенсионного коэффициента в размере не меньше требуемых*, то ему по достижении пенсионного возраста (с учетом переходного периода) назначается страховая пенсия по старости в беззаявительном порядке. При наличии оснований для назначения досрочной страховой пенсии по старости – по заявлению гражданина.

Если получатель страховой пенсии по инвалидности имеет страховой стаж и (или) величину индивидуального пенсионного коэффициента в размере меньше требуемых*, то он по-прежнему получает страховую пенсию по инвалидности до дня достижения возраста: 65 лет для женщин, 70 лет для мужчин (т. е. с учетом переходного периода — постепенного повышения возраста, дающего право на социальную пенсию, на 5 лет.). После чего назначается социальная пенсия по старости в беззаявительном порядке.

В случае, если страховой стаж отсутствует полностью, инвалидам I, II и III групп, в том числе инвалидам с детства и детям-инвалидам, устанавливается социальная пенсия по инвалидности. Социальная пенсия по инвалидности является одним из видов пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Право на назначение социальной пенсии, в том числе по инвалидности, возникает при условии постоянного проживания в России. Гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации, она не назначается.

Государственная пенсия по инвалидности устанавливается военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин и ставшим инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период военной службы; участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», независимо от причины инвалидности; гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо в результате других радиационных или техногенных катастроф, и др.

Напоминаем, все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. При этом, если инвалид зарегистрирован на портале госуслуг (gosuslugi.ru) и имеет подтвержденную учетную запись, то он может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.

Страховая пенсия по инвалидности назначается со дня признания гражданина инвалидом, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее 12 месяцев с этого дня. Государственная пенсия по инвалидности и социальная пенсия по инвалидности назначаются с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Без заявления назначаются:

социальная пенсия по инвалидности – гражданам из числа инвалидов с детства, не достигшим 19 лет, которые ранее являлись получателями социальной пенсии по инвалидности, предусмотренной для детей-инвалидов, выплата которой была прекращена в связи с достижением 18 лет;

социальная пенсия по старости – гражданам, достигшим 65 лет и 70 лет (женщины и мужчины соответственно), которые ранее являлись получателями страховой пенсии по инвалидности, выплата которой была прекращена в связи с достижением указанного возраста.

*С учетом переходных положений в 2020 году – 11 лет с последующим ежегодным увеличением до 15 лет к 2024 году; величина индивидуального пенсионного коэффициента в 2019 году – 16,2, в 2020 году – 18,6 с последующим ежегодным увеличением до 30 к 2025 год.

Источник: пресс-служба Отделения ПФР в Севастополе