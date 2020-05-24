Ликбез: возможности личного кабинета налогоплательщика

В УФНС России в Севастополе напоминают о возможностях личного кабинета налогоплательщика.

Более подробно о возможностях личного кабинета можно узнать на сайте ФНС .

Контролировать состояние расчетов с бюджетом:

— По налогу на доходы физических лиц. В частности, если в прошедшем налоговом периоде (календарном году) налоговые агенты не удержали из вашего дохода исчисленные суммы НДФЛ, они должны были передать соответствующую информацию в налоговый орган до 1 марта следующего за отчетным налоговым периодом. В личном кабинете налогоплательщика можно увидеть, числится ли за физическим лицом неуплаченный НДФЛ, а также сумму долга и начисленные на нее пени (штрафы);

— По налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогу. В личном кабинете налогоплательщика указывается актуальная информация о начисленных суммах налогов, пенях, штрафах, на основании которой можно проверить как полноту, так и достоверность сведений об объектах налогообложения (например, о недвижимом имуществе, транспортных средствах), которыми располагают налоговые органы. Своевременное получение указанной информации позволяет оперативно информировать налоговые органы об обнаруженных вами неточностях и недостоверных сведениях;

Скачивать программы для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ. В личном кабинете налогоплательщика можно скачать декларацию по форме 3-НДФЛ, а также заполнить такую декларацию в режиме онлайн и, подписанную электронной подписью, направить ее в налоговую инспекцию в электронном виде.

Отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.

— Если физическое лицо обратилось в налоговый орган с заявлением о возврате излишне уплаченного НДФЛ, возникшего в результате перерасчета налоговой базы в связи с использованием налоговых вычетов, то налоговый орган примет решение о возврате налога после проведения камеральной проверки.

Обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. Обращения, направленные в налоговый орган через форму обратной связи в личном кабинете налогоплательщика, а также ответы налогового органа на эти обращения хранятся в разделе «Документы налогоплательщика».

Оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи, формировать платежные документы. С личным кабинетом налогоплательщика взаимоувязан электронный сервис «Заплати налоги», включающий сервис «Уплата налогов физических лиц», который позволяет налогоплательщику — физическому лицу:

— формировать платежные документы на уплату имущественного, земельного и транспортного налогов до получения Единого налогового уведомления (авансом);

— формировать платежные документы на уплату НДФЛ, а также платежные документы на уплату штрафа за несвоевременное представление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ;

— формировать платежные документы на уплату задолженности;

— распечатывать сформированные документы для оплаты в любой кредитной организации или оплачивать безналичным путем с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС России.

Источник: Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю