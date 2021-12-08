Ликбез: зачем делиться сведениями с Росреестром?

Росреестр продолжает публиковать материалы, посвященные разъяснению актуальных вопросов в сфере недвижимости. Почему собственнику недвижимости следует внести в ЕГРН адрес своей электронной почты?

Вообще-то адрес электронной почты относится к дополнительным сведениям и вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по желанию, то есть хотите — вносите, хотите — нет. Тем не менее Росреестр уже устал повторять владельцам недвижимых объектов: сделайте это — вам же лучше будет. Прежде всего наличие электронной почты в ЕГРН дает правообладателю возможность* оперативно получать из Росреестра информацию о действиях с его недвижимостью. Например, если Росреестр уведомил о поступлении пакета документов на регистрацию прав в отношении вашей недвижимости (в том числе если документы поступили в электронном виде), а вы знать не знаете о предстоящей сделке, значит, скорее всего, речь идет о неправомерных действиях в отношении вашего имущества — проще говоря, мошенничестве, — отмечают эксперты BFM.ru .

Росреестр напишет о возврате документов в отношении вашего имущества, представленных в электронном виде (при отсутствии в ЕГРН записи о возможности проведения электронной регистрации прав), об исправлении в ЕГРН технических или реестровых ошибок по принадлежащим вам объектам недвижимости, об изменении их характеристик, если такие сведения поступили из уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления (к примеру, площади, адреса или кадастровой стоимости), об аресте и запрете совершать сделки с недвижимостью в отношении ваших объектов, о включении вашего земельного участка в границы зоны с особыми условиями использования территории и так далее.

Кроме того, по электронной почте вам пришлют информацию о статусе рассмотрения заявлений на получение услуг Росреестра. В частности, ведомство обязательно проинформирует о результатах государственной кадастровой оценки в отношении принадлежащих вам объектов, о ходе рассмотрения вашего запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, о приостановлении, отказе, прекращении учетно-регистрационных действий или возврате без рассмотрения документов, представленных для различных операций с вашей недвижимостью.

Важно, что по электронной почте Росреестр сможет направить правообладателю все необходимые документы по результатам оказания государственной услуги по кадастровому учету и/или регистрации прав на недвижимое имущество, если документы для оказания такой услуги были представлены в электронном виде, — дополняют в ведомстве.

Словом, как подчеркивают в Росреестре, электронная почта — это, во-первых, быстро: информация направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об осуществлении кадастрового учета и/или регистрации прав, а если документы бумажные, еще один рабочий день уходит на их отправку из Росреестра в МФЦ. Во-вторых, надежно: электронные документы законодательно приравниваются к бумажным аналогам; документы Росреестра о результатах оказания услуг заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа регистрации прав. В-третьих, безопасно: данные в цифровом формате легче защитить от несанкционированного доступа и внесения изменений. И в-четвертых, заявитель может получить документы или сведения в любое удобное для него время с помощью мобильного телефона, компьютера или планшета.

Внести сведения об электронной почте в ЕГРН нетрудно. Можно указать адрес при подаче заявления, скажем, на регистрацию права собственности, поставку объекта на кадастровый учет, получение выписки об объекте недвижимости и так далее. Если вам не надо подавать никаких заявлений в Росреестр, можно обратиться в любой МФЦ (независимо от места жительства и места нахождения недвижимости) и заполнить там соответствующее заявление. Можно оформить это заявление в личном кабинете на сайте Росреестра или вообще прислать по почте, в этом случае ваша подпись должна быть нотариально удостоверена.

Кстати, если у вас меняется адрес электронной почты, желательно актуализировать информацию любым из описанных выше способов. И в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления новые или обновленные сведения будут внесены в ЕГРН, причем бесплатно.

* Есть в распоряжении Business FM.

Источник: BFM.ru

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