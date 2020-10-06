Ликбез: зачем нужна временная прописка и как ее получить

Регистрация по месту пребывания (временная регистрация) оформляется, если гражданин находится более трех месяцев в регионе, в котором у него нет постоянной прописки. Временная регистрация, отмечают эксперты РБК-Недвижимость , может понадобиться для оформления документов, при устройстве на работу или получения пенсии.

Для чего нужна временная регистрация и как ее получить?

Временная и постоянная регистрация. Разница?

Сейчас в России существуют два вида регистрации — временная и постоянная. Постоянная — это проживание по адресу, штамп о котором проставлен в паспорте. Постоянная прописка не имеет срока действия. Он может прекратиться только в результате выписки (снятия с регистрационного учета) гражданина по его собственному желанию либо по решению суда. На регистрационном штампе в паспорте указываются адрес и дата постановки или снятия с учета.

Регистрация по месту пребывания оформляется на определенный срок — от 90 суток до пяти лет. Чтобы зарегистрироваться по месту пребывания, не нужно выписываться из жилья, где человек зарегистрирован постоянно. Отметку о временной регистрации в паспорт не ставят — выдается соответствующее свидетельство, которое нужно носить с собой. В 2020 году порядок совершения регистрационных действий претерпел некоторые изменения. Так, с 15 июля документом, подтверждающим временную регистрацию, является выписка из Государственного реестра, отметила член Ассоциации юристов (АЮР) России Ольга Полубкова.

Временную регистрацию оформляют люди, переехавшие на новое место жительства на короткий или средний срок — командировочные, сезонные рабочие и даже туристы.

Регистрация по месту пребывания (временная регистрация) оформляется, если гражданин находится более 90 дней в субъекте, в котором у него нет регистрации по месту жительства. При этом человек не теряет свою регистрацию по месту проживания, — пояснил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

Временная регистрация может понадобиться для получения пособия или пенсии, постановки на учет в школу или детсад. Некоторые работодатели не берут на работу сотрудников, у которых нет хотя бы временной регистрации.

Штрафы за отсутствие регистрации

За проживание в жилом помещении более трех месяцев без регистрации (постоянной или временной) законом предусмотрены штрафные санкции. Причем штрафовать будут не только человека, который живет без регистрации, но и гражданина, который предоставил свое помещение. Согласно Кодексу административных правонарушений (КоАП РФ, ст.19.15.1), человеку без прописки придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. руб., лицу, предоставившему жилое помещение, — от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Если таким лицом является организация (например, работодатель), размер штрафа составит от 250 тыс. до 750 тыс. руб.

Исключение составляют случаи, когда человек живет по определенному адресу без регистрации, но при этом имеет постоянную регистрацию в том же городе или на территории того же субъекта. В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе штрафные санкции не коснутся жителей прилегающих территорий — соответственно Подмосковья, Ленинградской области и Республики Крым. Родственников (супругов, детей, родителей, бабушек и дедушек) собственника жилья, проживающих на его жилплощади без регистрации, тоже по закону не могут оштрафовать.

Где можно и где нельзя зарегистрироваться

Зарегистрироваться временно можно не только в квартире или доме. Регистрация по месту пребывания возможна в различных учреждениях — студенческом общежитии, гостинице, хостеле, пансионате, турбазе, медучреждении и учреждении уголовно-исполнительной системы. Также с 1 января 2019 года россияне могут регистрироваться на дачах. При этом загородный дом должен соответствовать требованиям для постоянного проживания.

Но есть объекты недвижимости, в которых зарегистрироваться нельзя. Например, ни временная, ни постоянная регистрация невозможна в домах, которые определены под снос. После выхода городского постановления о сносе дома регистрационный учет в этих зданиях прекращается.

Постоянную регистрацию также нельзя оформить в апартаментах. В них можно жить, по характеристикам они практически не уступают обычным квартирам, но юридически апартаменты относятся к нежилому фонду. Однако временная регистрация в апартаментах возможна.

Временная регистрация для иностранцев

Иностранцы должны зарегистрироваться по месту пребывания, как только они приехали в Россию. Данное правило не распространяется на высококвалифицированных специалистов и членов их семей при условии, что:

они прибыли на территорию России не более чем на 90 дней;

они имеют постоянную регистрацию на территории России, но временно переехали в другой регион не более чем на 30 дней.

Иностранцы, приехавшие в Россию, имеют несколько вариантов временной регистрации. Например, они могут временно зарегистрироваться в нежилом помещении своего работодателя, если они фактически там проживает (в офисе, на заводе, в складских помещениях). С этого года иностранцы, которые имеют в собственности недвижимость на территории России, могут выступать в качестве принимающей стороны и регистрировать у себя в квартирах и домах граждан других государств. До этого граждане других государств, владеющие недвижимостью в России, не могли временно регистрировать других иностранцев. Исключения предусматривались для высококвалифицированных специалистов. Сейчас для регистрации иностранного гражданина собственник квартиры должен в течение семи рабочих дней уведомить орган миграционного учета о его заселении.

В случае если недвижимость, где намерен проживать житель другой страны, принадлежит гражданину России, который постоянно проживает за границей, иностранец обязан лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии. При этом также понадобится нотариально заверенное согласие принимающей стороны, — добавила член АЮР.

Временная прописка для ребенка

Местом жительства или пребывания несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства или пребывания их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ). Если у родителей место жительства по разным адресам, ребенка можно зарегистрировать по любому из них.

Временная регистрация несовершеннолетнего понадобится для совершения от его имени различных юридических действий. Например, зачисление в школу или прикрепление к поликлинике. Хотя формально ребенка должны принимать в детский сад или школу и без регистрации, но на практике это нередкая причина отказов. Соответственно, можно либо обжаловать такие действия, либо оформить регистрацию, отметила адвокат Наталья Тарасова.

Сама процедура регистрации достаточно проста, для этого необходимо предоставить в МФЦ пакет документов. Он включает в себя:

заявление, заполненное законным представителем несовершеннолетнего на бланке установленной формы;

копия свидетельства о рождении с оборотной стороной, где проставлена отметка о гражданстве. Если ребенок постоянно проживает за границей, то представляется его иностранный паспорт.

Однако при регистрации несовершеннолетнего следует учитывать одно очень важное обстоятельство. Необходимо представить согласие обоих родителей на временную регистрацию. Если согласия между родителями по данному вопросу нет (один за регистрацию, а второй — против), тогда вопрос решается в судебном порядке, так как рядовая процедура не предусматривает общего решения для споров такого рода, — предупредила Ольга Полубкова.

Временная регистрация и пенсия

Наличие временной регистрации позволяет существенно упростить порядок получения документов по месту проживания. Оформив временную регистрацию, граждане больше не должны ездить на место постоянной регистрации, чтобы получить нужный документ. То же самое касается пенсии.

Все без исключения граждане России, а также лица, проживающие на территории иностранных государств, могут подать заявление о назначении пенсии в территориальное отделение ПФР по месту проживания. Следовательно, при наличии временной регистрации есть возможность получения пенсии по месту фактического проживания, — разъяснила член АЮР.

Однако пенсионер по временной регистрации может получать пенсию только по тарифу своего региона. Чтобы получать московские доплаты, гражданин должен прожить в столице не менее десяти лет. Поэтому при переезде сразу получить надбавки полностью не получится. Ранее данного требования не было. Но после введения надбавки, выплачивавшейся за счет городского бюджета, в столицу устремились пенсионеры со всей страны. Они регистрировались в жилых помещениях у своих родственников или знакомых, это давало им право на дополнительные выплаты, хотя они фактически там не проживали. В результате был введен данный ценз.

Способы оформления временной регистрации

Есть несколько способов оформления временной регистрации — это онлайн через портал «Госуслуги», через многофункциональные центры (МФЦ) или подача в подразделение МВД. Записаться на прием в МФЦ можно, воспользовавшись услугой на mos.ru. Срок регистрации — от трех до восьми рабочих дней.

Список документов для временной регистрации

документ, подтверждающий личность гражданина;

документы на право распоряжения жилым помещением. самые распространенные — договор аренды или найма;

заявление о регистрации по месту пребывания. Оно должно быть подписано заявителем (временно въезжающим в новое жилое помещение) и собственником;

паспорта и согласие всех зарегистрированных в квартире. Как правило, такое согласие требуется от совершеннолетних членов семьи собственника. Если квартира в субаренде, то согласие потребуется и от арендатора, и от собственника. Если арендованная квартира принадлежит нескольким лицам в долях, то согласие потребуется от всех собственников.

Через портал «Госуслуги»

Подать заявление о регистрации по месту пребывания можно через портал «Госуслуги». Для этого на портале должна быть создана учетная запись. Затем необходимо заполнить заявление в электронном виде, внеся в него данные следующих документов: паспорта гражданина России; паспорта гражданина России или свидетельства о рождении несовершеннолетнего заявителя; документа, на основании которого проводится регистрация. После отправки заявления нужно дождаться результатов его проверки. В личный кабинет придет приглашение посетить подразделение ГУВМ МВД. Сообщение придет выбранным вами способом: оповещением в мобильном приложении или по электронной почте. В течение трех дней после получения приглашения нужно будет представить оригиналы документов.

Прийти в подразделение нужно с собственником помещения, в котором человек собирается временно зарегистрироваться. Собственник должен подтвердить свое согласие. Если нет возможности собрать всех заинтересованных собственников, можно предоставить их согласие, заверенное нотариусом. Когда свидетельство о временной регистрации будет готово, гражданина вызовут в учреждение МВД для его получения.

Подача документов через МФЦ

Для оформления временной регистрации через МФЦ нужно обращаться в то отделение, которое обслуживает район, где гражданин намерен зарегистрироваться. Записаться на прием можно через терминал электронной очереди в многофункциональном центре или онлайн на сайте МФЦ.

Заявитель должен прийти в МФЦ вместе с владельцем жилья, в котором он будет временно регистрироваться. Собственник должен иметь при себе паспорт и документы на недвижимость. Пакет документов для оформления временной регистрации через МФЦ точно такой же, как и в других случаях.

Покупка временной регистрации

В интернете есть множество сайтов с объявлениями о продаже временной регистрации в Москве. Многие граждане задаются вопросом о возможности фиктивной регистрации. Однако юристы предупреждают, что это незаконно.

Покупка временной регистрации противоречит действующему законодательству, так как сама по себе регистрация не может выступать объектом купли-продажи, — пояснила Наталья Тарасова.

Следовательно, за фиктивную регистрацию придется нести ответственность как покупателю, так и продавцу.

Правонарушение подобного рода влечет за собой штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, — добавила член АЮР.

Источник: РБК-Недвижимость

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.