Ликбез: зачем семьям нотариус?

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности, а 2024-й объявлен Президентом РФ годом семьи. При этом в брачно-семейных отношениях, помимо чувств, эмоций и бытовых вопросов, хватает и правовых моментов, в которых может помочь нотариус. Он помогает разобраться в юридических аспектах, подсказывает, какие решения могут подойти в разных жизненных ситуациях, следит, чтобы права всех членов семьи были учтены. Востребованных нотариальных действий для семей довольно много, сегодня рассказываем о двух видах — брачных договорах и согласиях.

В первой половине 2024 года 151,8 тыс. человек обратились к нотариусам для решения имущественных и финансовых вопросов семьи. За тот же период нотариусы удостоверили почти 807 тыс. согласий супругов на распоряжение совместным имуществом и 303 тыс. согласий на выезд несовершеннолетних детей за границу.

Соглашения для крепких отношений

Брачный договор — удобный инструмент для регулирования имущественных отношений внутри семьи. В первом полугодии 2024-го свыше 50 тысяч пар удостоверили у нотариусов такие соглашения. Больше всего брачных договоров заключили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Татарстана. Среди регионов-лидеров также Свердловская область, Башкортостан, Самарская, Ростовская и Новосибирская области.

Предложение заключить такой договор все реже ассоциируется с браком по расчету и все чаще воспринимается как проявление ответственности и взаимной заботы супругов. Ведь цель этого документа — защитить интересы обоих партнеров.

Брачный договор определяет, кому и на каких условиях принадлежит недвижимость, вклады, машины, бизнес-активы, паи, ценные бумаги и прочее имущество. Можно описать, как выстраивается семейный бюджет, кто какие расходы на себя берет, предусмотреть взаимные выплаты в браке и после него. Такой документ регулирует исключительно имущественные вопросы, он не может касаться личных отношений, быта и других людей.

Одна из причин заключить брачный договор — ипотека. Например, когда кто-то из супругов не может быть созаемщиком из-за плохой кредитной истории или по иным причинам. Иногда брачный договор необходим срочно, а муж с женой находятся в разных городах. Тогда выручает возможность удостоверить документ дистанционно с помощью двух нотариусов.

Случай из практики: семья из Москвы хотела расширить жилплощадь. Женщина была на последних месяцах беременности и уехала перед родами к родственникам в другой регион. Супруг остался дома. Именно в этот момент появилась возможность взять кредит с привлекательной ставкой и купить квартиру в столице по удачной цене. Правда, банк запросил брачный договор, которого у пары не было. Супруги выбрали дистанционный формат. В результате не упустили хорошую возможность и при этом не стали тратить силы и время на переезды туда-сюда. Каждый просто пришел к удобному нотариусу в городе, где находился. Нотариусы все проверили, подготовили документы и удостоверили по видеосвязи.

Брачный договор может пригодиться и парам, где один из партнеров занимается бизнесом. Супруги договариваются, например, что доля в ООО, все связанные с этим права и обязанности переходят мужу, а квартира — жене. Это делается, чтобы в случае банкротства или долгов компании вывести из-под удара жилье семьи. Подобная тактика, правда, не сработает, если компания успела насобирать долгов или уже банкротится.

Бывает, новоиспеченная семья покупает квартиру, на которую дают деньги родители в разных долях. И именно старшее поколение рекомендует молодым подстраховаться и заключить брачный договор. Иногда его решает сделать семья с очень большим стажем.

Реальная история: к нотариусу пришли супруги — оба участники ВОВ. Пара много лет прожила вместе, но у обоих это был второй брак, а от первого у каждого остались дети. У женщины была дочь, которой супруги хотели подарить их общую квартиру. Но поскольку для отца семейства одаряемая по документам не была близким родственником, ей пришлось бы оплачивать налог 13% с подарка. Супруги заключили брачный договор, перевели квартиру в личную собственность жены, а она уже подарила недвижимость дочери. Мужу досталась дача, которую он подарил своим детям.

Приходят и интернациональные семьи. Так, у нотариуса из Подмосковья брачный договор удостоверяла пара: муж из Испании, а жена из России. Они сделали два идентичных документа для обеих стран, чтобы закрепить свои имущественные договоренности в двух юрисдикциях.

Порой само обсуждение брачного договора становится хорошей проверкой отношений на прочность. А параллельно — помогает парам донести друг до друга свои опасения и ожидания. Нотариус, конечно, не семейный психолог, но в ходе консультаций объясняет людям многие сложные моменты. Показывает, какие решения могут быть в спорной ситуации. У многих нотариусов в практике есть истории, когда люди на грани развода или даже после разрыва начинали делить имущество, а когда все споры были улажены, снова находили понимание и давали друг другу второй шанс.

Так, к нотариусу из Башкортостана обратились супруги, которые собирались расторгнуть брак. Перед этим решили цивилизованно разделить имущество. Муж был рыбаком, ему достался дом с земельным участком, одна из машин и лодка. Жена забрала квартиру и вторую машину. По ходу дела выяснилось, что у супругов возник спор из-за желания женщины взять в семью ребенка из детского дома. В кабинете нотариуса супруги смогли спокойно обсудить и этот вопрос. А спустя время женщина зашла в нотариальную контору по небольшому делу. С маленькой девочкой, которую держала за руку. Как только они с мужем поделили имущество и нормально поговорили, все споры сошли на нет — и они остались семьей.

Еще одна история из Владимирской области, где супруги успели расторгнуть брак, и уже после этого решили подписать соглашение о разделе совместно нажитого имущества. В отличие от брачного договора, такой документ можно заключить после развода. В первом полугодии таких соглашений в России стало на 5% больше. Экс-супруги приходили на консультации, обсуждали вместе с нотариусом разные варианты и в конце концов у них не осталось имущественных претензий друг к другу. А решив эти вопросы, они смогли договориться и по остальным. Пара воссоединилась, и после второй свадьбы пришла к тому же нотариусу, но уже за брачным договором.

Важные согласия

В разных ситуациях близким людям необходимо «выдавать» друг другу согласия на те или иные действия. Например, когда речь идет о сделках с совместным имуществом супругов. В первом полугодии нотариусы в целом удостоверили 807 тыс. согласий супругов касательно распоряжения общим имуществом.

Подразумевается, что пара распоряжается общей собственностью по обоюдному согласию, но иногда «разрешение» второго супруга должно быть нотариально удостоверено. Один из поводов для этого — заключение сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации. Например, продажа, дарение, долгосрочная аренда или мена квартиры, земельного участка, дачи.

Одобрение второго супруга требуется и при сделках, которые подлежат обязательной госрегистрации. Например, если это договор ипотеки или залога жилой или коммерческой недвижимости. Согласие второй половины также может потребоваться владельцам бизнеса. Например, для покупки или продажи доли в уставном капитале, если она приобреталась или уставной капитал увеличивался в период брака и режим собственности не менялся брачным договором.

Часто требуются нотариально удостоверенные согласия родителей в отношении детей. Летом особенно актуальны согласия на выезд несовершеннолетних за границу. В первом полугодии 2024-го россияне удостоверили у нотариусов 303 тыс. таких согласий — на 6% больше, чем было в первом полугодии 2023-го. Для зарубежных поездок, если ребенок отправляется на отдых с бабушкой, дедушкой, другими родственниками, летит с вожатым в детский лагерь или с командой на соревнования, на руках у сопровождающего обязательно должно быть нотариально удостоверенное согласие на выезд от одного из родителей.

Нередко родители в повседневной суете забывают своевременно позаботиться об оформлении согласия или просто не знают, что оно необходимо. Когда все приходится делать в последний момент выручает еще один цифровой инструмент нотариата — «телепортация» документов.

Один из примеров: дедушка летел в отпуск с внуком, оба футбольные фанаты и хотели вместе посетить матч в Турции. Добирались из Омутнинска (Кировская область) через Москву. Только в столичном аэропорту выяснилось, что у них нет разрешения на выезд мальчика от его родителей. Хорошо, что в запасе было несколько часов. Мама с папой срочно поехали к нотариусу в родном городе. Тот сделал согласие, перевел его в цифровой вид с сохранением юридической силы. Успел даже запросить данные в ЗАГС, чтобы подтвердить родственные отношения. Электронный документ за считанные минуты был передан нотариусу в ближайшем к аэропорту городе — Домодедове, где его уже ждал дедушка. Путешественники все успели и довольные улетели смотреть любимую игру.

Другой кейс: на этот раз про бабушку с внучкой. Они отдыхали в Сочи и в какой-то момент решили, что было бы здорово слетать оттуда в Египет, как раз нашелся горящий тур. Вот только согласия родителей на выезд девочки за границу у женщины не было. События разворачивались быстро: этим же вечером все документы были сделаны и «телепортированы» бабушке. Следующим утром они с внучкой летели навстречу пирамидам.

По общим правилам для поездок по России нотариально удостоверенное согласие родителей не является обязательным требованием, но часто люди перестраховываются и делают его. Запросить у человека документ, подтверждающий, что родители реально передали ему полномочия сопровождать ребенка, могут сотрудники транспортных организаций или представители отелей. Кроме того, вопросы о том, насколько правомерно третье лицо сопровождает чужого ребенка в поездке, могут возникнуть, например, если маленький путешественник обратится за медицинской помощью.

Случай из практики: ребенок уехал с тренером на соревнования в другой город и получил там небольшую травму. Экстренную помощь ему оказали, а для дальнейших манипуляций требовалось разрешение родителей, которое те оперативно «телепортировали» с помощью нотариуса.

Бывают и более серьезные медицинские ситуации. Кейс из Перми: у мужчины была дочь от первого брака, которая жила с ним и его новой супругой. У девочки был тяжелый порок сердца, требовалась пересадка. Операция должна была пройти в другом городе. Планировалось, что сопровождать девочку в клинику будет супруга. При этом она не являлась законным представителе ребенка, а информированное добровольное согласие для операции должен был подписать именно законный представитель, то есть отец. Решение нашлось: нотариусу из больницы передали все необходимые документы, которые он зачитал и объяснил отцу правовые последствия. На медицинские вопросы, которые возникали в процессе, отвечал привлеченный опытный врач. Мужчина все подписал, а нотариус удостоверил. К счастью, операция прошла хорошо.

Существуют и другие типы согласий в отношении детей. Например, в преддверии нового учебного года более востребованными становятся согласия родителей на проживание несовершеннолетних детей в общежитиях — в случаях, когда те уезжают учиться в другие города.

Источник: сайт ФНП