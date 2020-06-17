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Ликвидация последствий подтопления в Джанкойском районе

Ликвидация последствий подтопления в Джанкойском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:00 17.06.2020

16 июня в результате обильного выпадения осадков на территории Джанкойского района, в селе Ковыльное было подтоплено 15 придомовых участков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РК.

В настоящее время совместными силами и средствами муниципальных органов власти, коммунальных служб района и специалистов Крымского подразделения МЧС России организовано проведение работ по откачке воды и обустройству отводного канала протяженностью 200 метров, — отметили спасатели.

Ликвидация последствий подтопления в Джанкойском районе

На случай ухудшения погодных условий администрацией Джанкойского района предусмотрено выделение 14 автобусов для эвакуации людей и материальных ценностей, а также на базе общеобразовательной школы создан пункт временного размещения людей.

Сегодня угрозы дальнейшего распространения подтопления нет. Тем не менее, на месте организована работа оперативного штаба, обстановка находится под контролем Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Ликвидация последствий подтопления в Джанкойском районе

Фото: ГУ МЧС по РК.

Ликвидация последствий подтопления в Джанкойском районе

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