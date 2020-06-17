Ликвидация последствий подтопления в Джанкойском районе

16 июня в результате обильного выпадения осадков на территории Джанкойского района, в селе Ковыльное было подтоплено 15 придомовых участков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РК.

В настоящее время совместными силами и средствами муниципальных органов власти, коммунальных служб района и специалистов Крымского подразделения МЧС России организовано проведение работ по откачке воды и обустройству отводного канала протяженностью 200 метров, — отметили спасатели.

На случай ухудшения погодных условий администрацией Джанкойского района предусмотрено выделение 14 автобусов для эвакуации людей и материальных ценностей, а также на базе общеобразовательной школы создан пункт временного размещения людей.

Сегодня угрозы дальнейшего распространения подтопления нет. Тем не менее, на месте организована работа оперативного штаба, обстановка находится под контролем Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Фото: ГУ МЧС по РК.