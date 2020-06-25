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Ликвидация последствий подтопления в Первомайском районе Крыма

Ликвидация последствий подтопления в Первомайском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:21 25.06.2020

24 июня в результате обильного выпадения осадков на территории Первомайского района Крыма, в селе Гвардейское было подтоплено четыре придомовых участка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РК.

Силами администрации Первомайского района и сотрудников ГУ МЧС России по Республике Крым организовано проведение работ по откачке воды, очистке дренажей и ливневых стоков, — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий подтопления в Первомайском районе Крыма

Угрозы дальнейшего распространения подтопления нет. Организована работа оперативного штаба, обстановка находится под контролем Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Ликвидация последствий подтопления в Первомайском районе Крыма

Фото: ГУ МЧС по РК.

Ликвидация последствий подтопления в Первомайском районе Крыма

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