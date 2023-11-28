Ликвидация последствий непогоды в Севастополе: работы продолжаются

Более суток сотрудники МЧС России реагируют на сообщения о последствиях прохождения непогоды в Севастополе.

Первый вызов после удара стихии поступил в Главное управление МЧС России по Севастополю 26 ноября после 16 часов вечера. На данный момент силы севастопольского пожарно-спасательного гарнизона совершили уже 66 выездов для ликвидации последствий непогоды. Более суток спасатели проводят работы по закреплению и демонтажу аварийных конструкций, распилке и уборке упавших деревьев с проезжей части, откачке воды из помещений, оказывают помощь гражданам, в том числе эвакуируют их с подтопленных участков. Сообщалось о подтоплениях первых и цокольных этажей зданий в разных районах города, в том числе в 3-х многоквартирных домах по улице Херсонесский маяк, а также в 11-ти частных домовладениях. Проводились работы по откачке воды. Было эвакуировано 35 человек, в том числе 6 детей. Граждане, вынужденные покинуть свои жилища, отправились к родственникам и знакомых, часть эвакуированных расположилась в пункте временного размещения, развернутом на базе пансионата «Лазурь», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Более 320 деревьев в Севастополе не выдержали натиска погодных явлений. Так, сразу 5 кипарисов, упавших в севастопольском детсаду из-за непогоды, убрали спасатели МЧС России.

Информация о том, что ветер обрушил деревья на территории детского сада № 124, поступила в оперативную смену чрезвычайного ведомства днём 27 ноября. К месту выдвинулись сотрудники аварийно-спасательной части Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю. По прибытии специалисты незамедлительно выполнили распилку и уборку стволов и веток. Кроме того, осмотрели территорию сада на предмет иных повреждений, которые могла нанести стихия. Таковых обнаружено не было. В работах задействовались 5 человек личного состава и 1 единица техники.

В результате непогоды повреждено 4 рекламных щита, более 60-ти крыш домов, свыше 40-ка автомобилей, произошло обрушение обшивок по меньшей мере 7-ми фасадов зданий.

Погибших от последствий прохождения непогоды нет. В результате пострадало 5 человек. Четверо были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

Всего к мероприятиям привлекались 463 человека и 165 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Продолжаются работы по уборке упавших деревьев и восстановлению линий электропередач, ремонт повреждённых кровель многоквартирных жилых домов, восстановление коммуникаций.

Вниманию граждан! Синоптики прогнозируют, что сегодня, 28 ноября, на территории региона сохранится сильный ветер скоростью 15–20 метров в секунду. 29 числа ожидается, что порывы достигнут 25 метров в секунду, временами возможен сильный дождь.

МЧС России по Севастополю напоминает о правилах безопасности: не находитесь возле фасадов домов, под деревьями, опасными конструкциями, рекламными щитами, столбами уличного освещения и ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. По возможности, воздержитесь от автомобильных поездок и пеших передвижений по улицам города.

Еще раз напоминаем о мерах предосторожности! В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам «101» и «112».

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе