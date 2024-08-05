Ликвидация последствий ракетной атаки на Севастополь — итоги

Губернатор Севастополя ещё раз поблагодарил Спасательную службу, МЧС Севастополя, Росгвардию и УМВД Севастополя, в том числе подразделения ГАИ, которые разруливали заторы в тот день, за слаженную оперативную работу по ликвидации последствий ракетной атаки. Глава города также отметил, что все службы отработали качественно и своевременно.

По информации департамента общественной безопасности на сегодняшний день пострадавших по здоровью людей нет.

На время устранения последствий ракетного удара было открыто два пункта временного размещения: кинотеатры «Моряк» и «Москва». Ещё 2 августа все люди из пунктов временного размещения вернулись домой. В кинотеатре «Моряк» размещались жители эвакуированного дома по улице Симонок, 62. Там находилось 17 человек, один ребёнок. Кинотеатр «Москва» работал до 17 часов вечера, там находилось 15 человек, из них трое детей, проживающих в домах на проспекте Генерала Острякова, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.

Также в результате атаки были выявлены повреждения различной степени пяти многоквартирных домов и шести частных домов.

Повреждения оперативно устраняются совместно с департаментом городского хозяйства и управляющими компаниями. Хотелось бы в лучшую сторону отметить управляющую компанию по улице Симонок, 62. С пяти утра они оказывали помощь в эвакуации граждан и непосредственно блокировали все сети, исключая подрыв боеприпаса, что позволило оперативно его вывезти на место уничтожения, – отмечает Алексей Краснокутский.

На номер службы 112 и силовых структур поступило 86 обращений о падении осколков, неразорвавшихся боеприпасах и фрагментах ракет. К настоящему моменту все обращения отработаны, а фрагменты ликвидированы или вывезены.

Кроме того, было зафиксировано повреждение 10 автомобилей.

Муниципальные комиссии уже установили контакт со всеми заявителями, и сегодня оперативно мы завершаем работу по всем заявкам, которые поступили в систему 112, – подчеркивает директор департамента общественной безопасности.

В ходе атаки в доме на улице Симонок, 62 была повреждена крыша. В настоящий момент повреждённые участки на крыше накрыли плёнкой, чтобы внутрь не попала вода, если пойдёт дождь. В ходе совещания губернатор города поручил оперативно произвести ремонт кровли.

Повреждённые участки мы накрыли плёнкой – эта мера обезопасит людей от залития в случае неблагоприятных погодных условий. В настоящий момент специалисты проводят экспертизу. После того, как мы получим экспертное заключение о том, что здание не является аварийным, и по повреждениям кровли будут даны соответствующие рекомендации – начнём работу с управляющей компанией по вопросу восстановления данного участка, – отмечает и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов.

Помимо прочего, по информации департамента городского хозяйства вследствие атаки было повреждено 15 окон. К настоящему моменту завершено остекление пяти окон. Остальные закрыты плёнкой, для них заказаны стеклопакеты. В течение текущей недели на всех повреждённых элементах проведут остекление.

Отключённое на время ликвидации фрагмента ракеты газоснабжение на проспекте Генерала Острякова было полностью восстановлено. Коммунальные службы исследовали свои сети, повреждений не выявлено.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя