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Ликвидация последствий стихии: без света в у — около 4 тысяч человек

Ликвидация последствий стихии: без света в Крыму — около 4 тысяч человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:10 01.12.2023

На сегодняшнее утро без электроснабжения остается около 1 600 абонентов (это около 4 тысяч человек). Об этом сообщил сегодня Глава РК Сергей Аксёнов. Пока самый проблемный – Симферопольский район – без света 500 абонентов.

Продолжается откачка воды из подтопленных районов. Как сообщили в республиканском Совмине, освобождено от воды 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка. Только в Евпатории за минувшие сутки 45 домовладений было освобождено от воды, 48 — остаются подтопленными.

Продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС в городских округах Республики Крым. На месте работает МЧС, аварийно-спасательный отряд ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и члены КРО «РОССОЮЗСПАС». В ликвидации последствий ЧС задействовано более 3000 тысяч человек и 350 единиц техники. Проводится работа по откачке воды из подтопленных домовладений, восстановление электроэнергии, распил и уборка аварийного дерева и ряд других работ, — рассказал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

С момента прохождения шторма в Крыму уже убрано 2 157 сломанных и поваленных деревьев, остаются в работе – 692.

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Ликвидация последствий стихии: без света в Крыму - около 4 тысяч человек

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