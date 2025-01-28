Ликвидация последствий выброса мазута в Севастополе — оперативные данные

Над ликвидацией последствий в городе продолжила работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Очищали береговую черту на пляжах «Золотой», «Инжир», вывезли мешки с загрязненным грунтом с пляжа «Серебряный».

27 января с труднодоступных мест катерами Спасательной службы Севастополя вывезли 4,93 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено уже 609,864 тонны грунта.

28 января спасатели и волонтеры работают в районе Балаклавы. Для добровольцев провели инструктаж, им выдали инвентарь и средства индивидуальной защиты.

Продолжается обследование береговой линии и акватории.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 14 птиц.

Организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

Также работает единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе. Здесь можно записаться на уборку берега, узнать, как бесплатно получить средства защиты, и получить всю необходимую информацию.

Присоединиться к нему можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя