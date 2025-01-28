Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Ликвидация последствий выброса мазута в Севастополе — оперативные данные
Новости Республики
Ликвидация последствий выброса мазута в Севастополе - оперативные данные
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Ликвидация последствий выброса мазута в Севастополе — оперативные данные

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:37 28.01.2025

Над ликвидацией последствий в городе продолжила работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Очищали береговую черту на пляжах «Золотой», «Инжир», вывезли мешки с загрязненным грунтом с пляжа «Серебряный».

27 января с труднодоступных мест катерами Спасательной службы Севастополя вывезли 4,93 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено уже 609,864 тонны грунта.

28 января спасатели и волонтеры работают в районе Балаклавы. Для добровольцев провели инструктаж, им выдали инвентарь и средства индивидуальной защиты.

Продолжается обследование береговой линии и акватории.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 14 птиц.

Узнайте больше:  Севастополь вошел в топ-20 регионов России с высоким качеством жизни

Организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

Также работает единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе. Здесь можно записаться на уборку берега, узнать, как бесплатно получить средства защиты, и получить всю необходимую информацию.

Присоединиться к нему можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: ЧП в Крыму

ЧП в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x