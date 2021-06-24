Ликвидировать последствия подтопления в Ялте помогают евпаторийцы

Делегация из Евпатории под руководством Главы города Олеси Харитоненко отправилась в Ялту, чтобы помочь жителям справиться с последствиями ливней и наводнений. В рабочей поездке приняли участие глава администрации города Роман Тихончук, председатель контрольно-счетной палаты Наталья Кудеревко, депутаты Евпаторийского городского совета, волонтеры.

Мы объединились ради единой цели – поддержать жителей Ялты, которые пострадали от сильнейших ливней и наводнений. Мы не словом, а делом работаем на благо крымчан, — прокомментировала Олеся Харитоненко.

Роман Тихончук отметил, что совместными усилиями можно справиться с любыми происшествиями и очень важно подставить дружеское плечо в такой непростой период. Евпаторийская делегация помогала разбирать завалы на улицах Ялты, а также привезла с собой гуманитарную помощь – питьевую воду и продукты питания.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации г. Евпатории