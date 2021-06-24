Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ЧП в Крыму | Ликвидировать последствия подтопления в Ялте помогают евпаторийцы

crimeapress_news



реклама в крыму
Ликвидировать последствия подтопления в Ялте помогают евпаторийцы

Ликвидировать последствия подтопления в Ялте помогают евпаторийцы

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 13:19 24.06.2021

Делегация из Евпатории под руководством Главы города Олеси Харитоненко отправилась в Ялту, чтобы помочь жителям справиться с последствиями ливней и наводнений. В рабочей поездке приняли участие глава администрации города Роман Тихончук, председатель контрольно-счетной палаты Наталья Кудеревко, депутаты Евпаторийского городского совета, волонтеры.

Мы объединились ради единой цели – поддержать жителей Ялты, которые пострадали от сильнейших ливней и наводнений. Мы не словом, а делом работаем на благо крымчан, — прокомментировала Олеся Харитоненко.

Роман Тихончук отметил, что совместными усилиями можно справиться с любыми происшествиями и очень важно подставить дружеское плечо в такой непростой период. Евпаторийская делегация помогала разбирать завалы на улицах Ялты, а также привезла с собой гуманитарную помощь – питьевую воду и продукты питания.

Ликвидировать последствия подтопления в Ялте помогают евпаторийцы Ликвидировать последствия подтопления в Ялте помогают евпаторийцы Ликвидировать последствия подтопления в Ялте помогают евпаторийцы Ликвидировать последствия подтопления в Ялте помогают евпаторийцы Ликвидировать последствия подтопления в Ялте помогают евпаторийцы Ликвидировать последствия подтопления в Ялте помогают евпаторийцы Ликвидировать последствия подтопления в Ялте помогают евпаторийцы

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации г. Евпатории

Ликвидировать последствия подтопления в Ялте помогают евпаторийцы

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.