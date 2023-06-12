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Лишь 3 из 10 крымчан, которым предлагали сдать биометрические данные, согласны их передать
иллюстрация: freeimages.com

Лишь 3 из 10 крымчан, которым предлагали сдать биометрические данные, согласны их передать

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:27 12.06.2023

Крымчане по-прежнему не торопятся сдавать биометрические данные: лишь 30% из получавших подобное предложение согласились. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Уже совсем скоро оплатить небольшие покупки и проезд в общественном транспорте можно будет при помощи биометрии. Однако сделать это смогут немногие: на данный момент 10% крымчан получали предложение о сдаче биометрических данных (не связанные с выдачей загранпаспортов и виз), согласием ответили лишь 30% респондентов. Свое решение они аргументируют соображениями безопасности («Это дополнительная степень защиты для банка»), а также желанием в скором будущем пользоваться всеми преимуществами современных технологий. Каждый второй отказался (49%): по их мнению, сохранность информации отнюдь не гарантирована, а последствия утечки данных могут создать серьезные проблемы. Еще 21% пока думают над ответом, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

С запросами на сдачу биометрических данных мужчины сталкиваются чаще женщин (14% против 7% соответственно). Впрочем, мужчины чаще противятся подобным предложениям (55% против 42% среди женщин).

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Время проведения: 5—8 июня 2023 года

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