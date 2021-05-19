Лишь треть симферопольских лесных массивов – в собственности крымской столицы

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов сообщил, что в муниципальной собственности крымской столицы находится 15 лесных участков. В процессе процедура передачи ещё 33 лесных зон, которые расположены в границах городского округа. Таким образом, в общей сложности на территории муниципального образования лесными массивами будет занято порядка 600 гектаров.

Проводится работа по приёму в муниципальную собственность территорий городских лесов. Мы делаем расчёты для того, чтобы в дальнейшем их эффективно использовать, проводить противопожарные и санитарные мероприятия. Городские леса должны стать комфортной зоной для отдыха гостей и жителей крымской столицы. На сегодняшний день поставлена задача в кратчайшие сроки навести порядок на улицах крымской столицы, во дворах и на территории городских лесов, — отметил Валентин Демидов.