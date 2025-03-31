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Литераторы со всего Крыма соберутся в Симферополе. Когда и где?

Литераторы со всего Крыма соберутся в Симферополе. Когда и где?

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 14:36 31.03.2025

6 апреля в 13:00 в Книжной лавке писателей представители литературных сообществ Симферополя, Севастополя, Евпатории, Ялты и Алупки встретятся и выступят под эгидой Союза Литераторов России и Александрийского Форума – масштабного московского проекта, объединяющего поэтов всех направлений, издателей и редакторов журналов.

В мероприятии примут участие: Ника Батхен (представитель Александрийского Форума), Александр Настасьин (крымский куратор), Марина Матвеева, Ариолла Милодан, Владимир Миронов, Равиль Валеев, Георгий Ленжетов-Цатрян и другие литераторы Крыма. Пройдут презентации поэтических проектов и объединений, прозвучат стихи и музыкальные композиции.

Главное – будет анонсирован Форум, который состоится в столице Крыма осенью и обещает прибытие представителей из Москвы и других культурных центров страны. Вход на мероприятие свободный. Приглашаем представителей СМИ, ЛитО, поэтов и всех, кому интересна современная крымская поэзия, — отмечают организаторы события. 

Адрес: Симферополь, ул. Киевская, 139А.

Литераторы со всего Крыма соберутся в Симферополе. Когда и где?

автор: Анфиса Третьякова

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