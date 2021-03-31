Ливадия принимает «Звездную эстафету» в Крыму

«Звездная эстафета» — так называется конкурс, который в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, объявлен Центром подготовки космонавтов. Его поддержали ряд организаций и космонавты, родившиеся в Крыму.
Мы хотим найти и поддержать талантливую и творческую молодежь, увлекающуюся космонавтикой, — рассказала исполнительный директор проекта Александра Титова. — В нем принимают участие дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет. Номинаций несколько: литературное творчество, изобразительное искусство. Итоги подведем в конце апреля.
Ливадийская средняя школа имени П.А. Рассадкина стала основной площадкой конкурса.
Мы участвуем в нем не первый год. Он познакомил и подружил нас с коллегами из Звездного городка, — рассказала директор школы Елена Семенюк. — Накануне карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, мы успели побывать в Подмосковье. Десять наших ребят, победители конкурса, целую неделю весенних каникул 2019 года провели в Звездном городке. Посетили не только Центр подготовки космонавтов, но и павильон на ВДНХ, место гибели Юрия Алексеевича, другие памятные места. Поездка запомнилась многочисленными встречами с космонавтами, общением с ровесниками. Сейчас наши дети активно готовятся к очередному этапу – рисуют, пишут.
Прием работ продлится до 15 апреля.
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Конкурс поддержали:
Котов Олег Валериевич — Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации (родился: город Симферополь, Крымская область, СССР);
Циблиев Василий Васильевич — Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации (родился: село Ореховка, Крымская область, СССР);
Шкаплеров Антон Николаевич — Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации (родился: город Севастополь, СССР);
Шаргин Юрий Георгиевич — Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации (житель города Ялты, Республика Крым, РФ).
Фото и материалы: Центр управления регионом РК.
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