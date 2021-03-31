Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ливадия принимает «Звездную эстафету» в Крыму

crimeapress_news

реклама в крыму
Ливадия принимает «Звездную эстафету» в Крыму

Ливадия принимает «Звездную эстафету» в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:14 31.03.2021

«Звездная эстафета» — так называется конкурс, который в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, объявлен Центром подготовки космонавтов. Его поддержали ряд организаций и космонавты, родившиеся в Крыму.

Мы хотим найти и поддержать талантливую и творческую молодежь, увлекающуюся космонавтикой, — рассказала исполнительный директор проекта Александра Титова. — В нем принимают участие дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет. Номинаций несколько: литературное творчество, изобразительное искусство. Итоги подведем в конце апреля.

Ливадия принимает «Звездную эстафету» в Крыму

Ливадийская средняя школа имени П.А. Рассадкина стала основной площадкой конкурса.

Мы участвуем в нем не первый год. Он познакомил и подружил нас с коллегами из Звездного городка, — рассказала директор школы Елена Семенюк. — Накануне карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, мы успели побывать в Подмосковье. Десять наших ребят, победители конкурса, целую неделю весенних каникул 2019 года провели в Звездном городке. Посетили не только Центр подготовки космонавтов, но и павильон на ВДНХ, место гибели Юрия Алексеевича, другие памятные места. Поездка запомнилась многочисленными встречами с космонавтами, общением с ровесниками. Сейчас наши дети активно готовятся к очередному этапу – рисуют, пишут.

Ливадия принимает «Звездную эстафету» в Крыму

Прием работ продлится до 15 апреля.

Подробнее — на сайте Центра подготовки космонавтов.

Ливадия принимает «Звездную эстафету» в Крыму

Конкурс поддержали:

Ливадия принимает «Звездную эстафету» в КрымуКотов Олег Валериевич — Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации (родился: город Симферополь, Крымская область, СССР);

 

 

Ливадия принимает «Звездную эстафету» в Крыму

Циблиев Василий Васильевич — Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации (родился: село Ореховка, Крымская область, СССР);

 

 

Ливадия принимает «Звездную эстафету» в КрымуШкаплеров Антон Николаевич — Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации (родился: город Севастополь, СССР);

 

 

Ливадия принимает «Звездную эстафету» в КрымуШаргин Юрий Георгиевич — Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации (житель города Ялты, Республика Крым, РФ).

 

 

Фото и материалы: Центр управления регионом РК.

Ливадия принимает «Звездную эстафету» в Крыму

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.