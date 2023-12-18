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«ЛизаАлерт» — лауреат Премии Рунета 2023

«ЛизаАлерт» — лауреат Премии Рунета 2023

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:49 18.12.2023

«ЛизаАлерт» — лауреат Премии Рунета 2023 в номинации «Социальные проекты и благотворительность».

И главное: благодаря вам мы победили в народном голосовании Премии Рунета! Нам говорили, что это невозможно. Но с вами возможно всё. Спасибо вам за нашу победу, за ваши добрые слова, доверие и поддержку! Спасибо за то, что вы с нами! Мы тоже рядом. Всегда, 24х7, — Ваш отряд «ЛизаАлерт». 

«ЛизаАлерт» — лауреат Премии Рунета 2023 «ЛизаАлерт» — лауреат Премии Рунета 2023 «ЛизаАлерт» — лауреат Премии Рунета 2023 «ЛизаАлерт» — лауреат Премии Рунета 2023

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