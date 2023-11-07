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#ЛизаАлерт: в холодный период года увеличивается количество трагедий

#ЛизаАлерт: в холодный период года увеличивается количество трагедий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:39 07.11.2023

Холодает, а это значит, что скоро нас ждут они – заявки, которые приходят в #ЛизаАлерт каждый год поздней осенью, зимой и ранней весной. Заявки, в которых спустя время появится комментарий: «Найден, погиб. Провалился под лёд».

Это могут быть и взрослые мужчины: «Поехал на рыбалку на пруд, утром выходил на связь, с тех пор телефон не отвечает…» И учащиеся средних классов: «Гуляли на речке рядом со школой, нашли ботинок около полыньи. Думают, что мог пойти до дома без ботинка…» Это могут быть и совсем маленькие дети: «Потеряли на прогулке буквально полчаса назад, рядом пожарный пруд, летом ходят туда купаться…»

Мы видим такие истории каждый год. Под лёд проваливаются и дети, и взрослые. Быстро, случайно, в знакомых и незнакомых местах, — отмечают волонтёры Отряда #ЛизаАлерт

Распространите эти правила и помогите нам уменьшить количество трагедий:

  • Не гуляйте сами и не позволяйте детям гулять по льду. Не срезайте путь через замёрзший водоём. Несколько сэкономленных минут не стоят потерянной жизни.
  • Не оставляете детей без присмотра! Особенно возле заледеневшего пруда или реки, даже совсем маленьких. Детское любопытство может оказаться сильнее запретов.
  • Регулярно проговаривайте с ребенком правила поведения, рассказывайте об опасности, которую несёт лёд.
  • Расскажите детям, что не надо самостоятельно вытаскивать провалившегося друга или тонущую собаку – так можно утонуть самому. Правильнее позвать на помощь взрослых и позвонить в службу спасения 112.
  • Не проходите мимо детей, гуляющих по замёрзшему водоёму. Попросите их уйти со льда, объясните им все риски.
  • Если вы всё же оказались на льду, который начал под вами трещать, медленно опускайтесь на корточки, потом ложитесь на живот и отползайте в ту сторону, откуда вы пришли, даже если с той стороны берег дальше. Там, где вы уже прошли, лёд точно был крепкий.
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Пусть все зимние приключения у вас и ваших близких будут только безопасными! Берегите друг друга.

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