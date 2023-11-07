ЛизаАлерт: в холодный период года увеличивается количество трагедий

Холодает, а это значит, что скоро нас ждут они – заявки, которые приходят в #ЛизаАлерт каждый год поздней осенью, зимой и ранней весной. Заявки, в которых спустя время появится комментарий: «Найден, погиб. Провалился под лёд».

Это могут быть и взрослые мужчины: «Поехал на рыбалку на пруд, утром выходил на связь, с тех пор телефон не отвечает…» И учащиеся средних классов: «Гуляли на речке рядом со школой, нашли ботинок около полыньи. Думают, что мог пойти до дома без ботинка…» Это могут быть и совсем маленькие дети: «Потеряли на прогулке буквально полчаса назад, рядом пожарный пруд, летом ходят туда купаться…»

Мы видим такие истории каждый год. Под лёд проваливаются и дети, и взрослые. Быстро, случайно, в знакомых и незнакомых местах, — отмечают волонтёры Отряда #ЛизаАлерт

Распространите эти правила и помогите нам уменьшить количество трагедий:

Не гуляйте сами и не позволяйте детям гулять по льду. Не срезайте путь через замёрзший водоём. Несколько сэкономленных минут не стоят потерянной жизни.

Не оставляете детей без присмотра! Особенно возле заледеневшего пруда или реки, даже совсем маленьких. Детское любопытство может оказаться сильнее запретов.

Регулярно проговаривайте с ребенком правила поведения, рассказывайте об опасности, которую несёт лёд.

Расскажите детям, что не надо самостоятельно вытаскивать провалившегося друга или тонущую собаку – так можно утонуть самому. Правильнее позвать на помощь взрослых и позвонить в службу спасения 112.

Не проходите мимо детей, гуляющих по замёрзшему водоёму. Попросите их уйти со льда, объясните им все риски.

Если вы всё же оказались на льду, который начал под вами трещать, медленно опускайтесь на корточки, потом ложитесь на живот и отползайте в ту сторону, откуда вы пришли, даже если с той стороны берег дальше. Там, где вы уже прошли, лёд точно был крепкий.

Пусть все зимние приключения у вас и ваших близких будут только безопасными! Берегите друг друга.