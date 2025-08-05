ЛизаАлерт в Крыму приглашает на открытую встречу с отрядом

В #ЛизаАлерт сообщили:
Приглашаем всех желающих города Симферополь и Симферопольского района на открытую встречу с отрядом. На встрече мы расскажем: как устроен отряд, как приехать на свой первый поиск и что взять с собой, как помогать в поиске пропавших людей, даже если у вас мало свободного времени или нет опыта. Вы познакомитесь с действующими добровольцами отряда, которые ответят на ваши вопросы. Не стесняйтесь их задавать!
Дата встречи: в четверг, 14 августа, в 19:00. По адресу: г. Симферополь, ул. Дмитрия Ульянова, 1А (ГосАвтоШкола).
Вход свободный, регистрация обязательна: novichkovayala.timepad.ru/event/3496…
Остались вопросы? Звоните: +7(978)778-72-71 — Надежда.
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С тегами: люди в Крыму