ЛизаАлерт в Крыму приглашает на открытую встречу с отрядом

В #ЛизаАлерт сообщили:

Приглашаем всех желающих города Симферополь и Симферопольского района на открытую встречу с отрядом. На встрече мы расскажем: как устроен отряд, как приехать на свой первый поиск и что взять с собой, как помогать в поиске пропавших людей, даже если у вас мало свободного времени или нет опыта. Вы познакомитесь с действующими добровольцами отряда, которые ответят на ваши вопросы. Не стесняйтесь их задавать!