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#ЛизаАлерт в Крыму приглашает на открытую встречу с отрядом

#ЛизаАлерт в Крыму приглашает на открытую встречу с отрядом

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:17 05.08.2025

В #ЛизаАлерт сообщили:

Приглашаем всех желающих города Симферополь и Симферопольского района на открытую встречу с отрядом. На встрече мы расскажем: как устроен отряд, как приехать на свой первый поиск и что взять с собой, как помогать в поиске пропавших людей, даже если у вас мало свободного времени или нет опыта. Вы познакомитесь с действующими добровольцами отряда, которые ответят на ваши вопросы. Не стесняйтесь их задавать!

Дата встречи: в четверг, 14 августа, в 19:00. По адресу: г. Симферополь, ул. Дмитрия Ульянова, 1А (ГосАвтоШкола).

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Вход свободный, регистрация обязательна: novichkovayala.timepad.ru/event/3496…

Остались вопросы? Звоните: +7(978)778-72-71 — Надежда.

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