ЛизаАлертКрым приглашает на курс добровольца-поисковика

21 апреля в г.Феодосия для всех желающих пройдёт вводный курс добровольца-поисковика отряда #ЛизаАлертКрым, организованный #ЦентромПоискаПропавшихЛюдей в Крыму при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятие организовано в рамках проекта «Путь домой».

Давно следите за деятельностью отряда, но не знаете, чем можете помочь? Хотите стать добровольцем и участвовать в поисках, но не знаете, с чего начать? Возможно, впервые слышите о поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым? Ждём вас в воскресенье, 21 апреля в 12:00 по адресу: Феодосия, просп. Айвазовского, 45, корп. 7, ДКТ «Чайка». На вводной лекции мы расскажем об отряде, где, как и кого мы ищем, какие бывают виды поисков и как принять в них участие. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы. Ориентировочная продолжительность мероприятия — 1 час, — отмечают активисты #ЛизаАлертКрым.

Регистрация обязательна: https://forms.yandex.ru/u/65a69fbe43f74f1437ab7712/ (для понимания количества участников. Если возникают проблемы с регистрацией — обращаться к ответственному за мероприятие).

А так же в этот день в 13:00 там же пройдет еще одно мероприятие — Курс по методам поиска в Городе добровольческого отряда #ЛизаАлерт, организованный #ЦентромПоискаПропавшихЛюдей в Крыму при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятие организовано в рамках проекта «Путь домой».

Волонтёры ждут вас в воскресенье, 21 апреля в 13.00 по адресу: Феодосия, просп. Айвазовского, 45, корп. 7, ДКТ «Чайка».

На этом курсе мы расскажем, что такое ориентировка, оклейка. Вы узнаете, кого нужно опрашивать и как правильно проводить опрос, как отличить лжесвидетельства от настоящих. Как осматривать разные места в городской среде и что такое патруль. Ориентировочная продолжительность мероприятия — 2 часа, — говорят в #ЛизаАлертКрым.

Регистрация обязательна: https://forms.yandex.ru/u/661644ce068ff03848ee8485/ (для понимания количества участников. Если возникают проблемы с регистрацией — обращаться к ответственному за мероприятие).

Ответственная за мероприятия: Зорина Ольга https://vk.com/oliveamber