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ЛизаАлертКрым - важная информация

ЛизаАлертКрым — важная информация

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:20 09.04.2025

В ЛизаАлертКрым сообщили:

С 1 по 3 мая пройдут занятия по подготовке к поиску пропавших людей: вводная лекция и практика в полевых условиях! 30 апреля приедут опытные инструкторы из Москвы. Вы узнаете, как организован поиск, как ориентироваться на местности и работать с навигацией. Для планирования и организации мероприятия, максимально удобного для всех участников Республики Крым и города Севастополь, просим заполнить анкету до 11 апреля, указав желаемые даты посещения и ваш город: vk.cc/cKAlT0. Это займет всего несколько минут, но поможет нам сделать обучение максимально эффективным и полезным для всех!

 

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