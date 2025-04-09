ЛизаАлертКрым — важная информация

В ЛизаАлертКрым сообщили:

С 1 по 3 мая пройдут занятия по подготовке к поиску пропавших людей: вводная лекция и практика в полевых условиях! 30 апреля приедут опытные инструкторы из Москвы. Вы узнаете, как организован поиск, как ориентироваться на местности и работать с навигацией. Для планирования и организации мероприятия, максимально удобного для всех участников Республики Крым и города Севастополь, просим заполнить анкету до 11 апреля, указав желаемые даты посещения и ваш город: vk.cc/cKAlT0. Это займет всего несколько минут, но поможет нам сделать обучение максимально эффективным и полезным для всех!