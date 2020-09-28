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"Любой Труд всегда Крут": студотряды Севастополя определили профессионалов своего дела

«Любой Труд всегда Крут»: студотряды Севастополя определили профессионалов своего дела

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:06 28.09.2020

В Севастопольском государственном университете определили лучших в своем деле среди представителей студенческих отрядов Севастополя в рамках конкурса профессионального мастерства «Любой Труд всегда Крут».

В мероприятии приняли участие 80 человек: 8 команд из педагогического направления, 4 из сервисного и 4 из строительного. Каждое направление ребята выбирали в соответствии со своим профессиональным опытом: вожатого, официанта или строителя. Оценивание проходило в несколько этапов. Первым из них был тест на знание нормативных документов молодежной организации, специфики работы в выбранном направлении и охране труда на трудовом объекте. На втором этапе команды выполняли творческое задание. Вожатые представляли проект коллективно-творческого дела, сервис демонстрировали знания в барном стекле, сервировке стола и умение обслуживать гостей. Археологи работали с раскопками, а строители конструировали оригинальные книжные полки, — рассказали в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

По итогам всех испытаний лучшими среди вожатых стала команда «Black Pearl», среди сервисного направления — «Лонг-Айленд», среди строителей «Политбюро», а среди археологов — «Carpe diem».

"Любой Труд всегда Крут": студотряды Севастополя определили профессионалов своего дела "Любой Труд всегда Крут": студотряды Севастополя определили профессионалов своего дела

Конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов Севастополя организован Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», а также Севастопольским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

"Любой Труд всегда Крут": студотряды Севастополя определили профессионалов своего дела

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