Логопед для ребёнка — ошибки речи необходимо устранять вовремя

«Дети разговаривают на своём языке. Подрастут — речь сама собой исправится!» Как часто это утверждение становится камнем преткновения в языковом развитии ребёнка. Милые… на взгляд обыватели… ошибочки, допускаемые дошкольником в речи — та же картавость, или «сглатывание» звуков, или пришёптывания — могут дорого обойтись, если не начать ими заниматься вовремя. По оценкам специалистов, логопед для ребёнка 6 лет — это один из основных специалистов, обращение к которым позволяет детворе развиваться адекватно.

Нужны обоснования такой позиции? Озвучим сразу несколько причин, по которым логопед может быть важен для ребенка в этом возрасте: