Лондон храбрится и обещает, что британские корабли продолжат ходить «через украинские воды»

Всякий ли путь кратчайший?

Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, комментируя действия британского эсминца «Defender» вблизи берегов Крыма.

Эсминец «Defender» следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту из Одессы в Батуми. У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом, — отметил глава британского внешнеполитического ведомства, выступая в комитете по иностранным делам Палаты общин парламента королевства.

При этом Рааб подчеркнул, что полностью поддерживает действия экипажа «Defender». По сути, это был ответ на реплику российского Президента. Напомним, 30 июня Владимир Путин во время ежегодной «Прямой линии» заявил, что ситуация с британским эсминцем была комплексной провокацией.

То ли в Лондоне показно храбрятся, то ли недопонимают серьезность ситуации и последствий таких «заходов по короткому пути» в территориальные воды России.

Время намеков закончилось.

Москва обеспокоена заявлением главы МИД Великобритании Доминика Рааба о проходе британских кораблей в водах Черного моря. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Россия предпримет необходимые меры, если будет нарушена ее государственная граница в Черном море, — сказал Песков, комментируя заявления Рааба. — Каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать. Пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения государственной границы и, конечно же, весь дипломатический инструментарий также будет задействоваться.

Отвечая на вопрос, существует ли возможность избежать эксцессов, Песков ответил:

Безусловно, существует. Просто не нужно нарушать государственную границу Российской Федерации, еще и делать это абсолютно провокационным образом.

Никаких намеков – нарушитель в следующий раз будет задержан.