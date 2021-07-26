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Лошадь, мужчина и женщина - ЧП на автодороге Судак-Алушта

Лошадь, мужчина и женщина — ЧП на автодороге Судак-Алушта

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:01 26.07.2021

Накануне, в службу спасения поступило  сообщение о том, что на автодороге Судак-Алушта травмированные мужчина и женщина находятся на склоне с сыпучим грунтом.

По прибытии, пострадавшие с серьезными травмами  были обнаружены в овраге для водотвода.  Мужчина  и девушка, сообщили, что  катаясь на лошади по пересеченной местности, они  внезапно упали с неё и получили телесные  повреждения. Самостоятельно выбраться со склона они  не могли.   Спасателями были наложены воротники Шанца обоим пострадавшим, зафиксированы конечности с помощью шин. С помощью спинальных щитов пострадавшие были эвакуированы со склона и переданы бригаде медиков  с серьезными травмами, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Лошадь, мужчина и женщина - ЧП на автодороге Судак-Алушта

 фото: пресс-служба МЧС России в Крыму 

Лошадь, мужчина и женщина - ЧП на автодороге Судак-Алушта

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