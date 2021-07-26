Лошадь, мужчина и женщина — ЧП на автодороге Судак-Алушта

Накануне, в службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге Судак-Алушта травмированные мужчина и женщина находятся на склоне с сыпучим грунтом.

По прибытии, пострадавшие с серьезными травмами были обнаружены в овраге для водотвода. Мужчина и девушка, сообщили, что катаясь на лошади по пересеченной местности, они внезапно упали с неё и получили телесные повреждения. Самостоятельно выбраться со склона они не могли. Спасателями были наложены воротники Шанца обоим пострадавшим, зафиксированы конечности с помощью шин. С помощью спинальных щитов пострадавшие были эвакуированы со склона и переданы бригаде медиков с серьезными травмами, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.