Ловушка для самых хитрых «командировочных в Крым»

Не секрет, что одним из разрешенных условий пребывания в Крыму граждан из других регионов была командировка на полуостров. «Лазейка» стала самой массовой причиной приезда-прилета в Крым: бланк есть, еще и с печатью, все чин по чину, добро пожаловать. Представьте, вы бизнесмен: и бланки у вас есть, и печати, и желание «на юга» слетать «на майские» тоже есть. Так почему бы и не слетать?! Власти к концу мая сообразили, что их дурят и «лавочку накрыли».

Решено официально: Республика Крым будет принимать в командировки только граждан, направленных по служебной необходимости государственными и муниципальными структурами. При этом… даже «правильные командировочные» отправятся по приезду на две недели в обсерватор.

Еще одно условие — руководители компаний должны не менее чем за неделю предупреждать Главу Крыма Сергея Аксёнова о прибытии в республику вахтовых рабочих.

Работодатели не позднее чем за 7 календарных дней до дня прибытия на территорию Республики Крым работников для осуществления работ вахтовым методом направляют на имя главы Республики Крым уведомление об организации работы вахтовым методо. Допуск работников для осуществления работ вахтовым методом осуществляется по решению оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в указе Главы РК.

УКАЗ.

Кроме того, согласно документу, работодатели должны будут оплатить двухнедельное пребывание в обсерваторе для прибывших в Крым в командировку.

Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, прибывших в Республику Крым в командировку, в том числе расходы на лабораторные исследования на COVID-19, оплачиваются работодателем, – сказано в указе.

В течение двух недель у командированных будет проведено тестирование согласно стандартам Роспотребнадзора. И только убедившись в отсутствии заражения, жителям других регионов РФ разрешат свободно передвигаться по полуострову и работать, как крымчанам. В правительстве Крыма подчеркнули: такая жесткая схема вводится, чтоб заблокировать приезд туристов под видом командировочных.

Мы договорились — никаких частных командированных, чтобы попасть на территорию Республики не будет… Только командировки, оформленные органами власти Российской Федерации. Других вариантов не будет. Пожалуйста: если частной компании нужна командировка, пусть она арендует обсерватор и оплачивает его как положено. При этом обсерватор должен быть оборудован по всем стандартам и запущен с разрешения Роспотребнадзора. Вокруг частных обсерваторов также будет выставлена охрана, — прокомментировал решение Сергей Аксёнов.

Перечисленные меры не распространяются на должностных лиц федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, прибывающих на территорию полуострова в целях осуществления должностных полномочий.