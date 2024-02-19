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Лучшая дружина юных пожарных России – в Красноперекопске

Лучшая дружина юных пожарных России – в Красноперекопске

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:10 19.02.2024

В Красноперекопске состоялось торжественное награждение команды «Агенты 101» МБОУ «СОШ № 1 имени Маргелова В.Ф.», занявшей первое место в ежегодном Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России» 2023 года.

В финале конкурса приняли участие 10 команд из различных регионов Российской Федерации и  в каждом конкурсном этапе крымская команда «Агенты 101» была лучшей. Ребят наградили в администрации города Красноперекопска грамотами, кубками и ценными призами за заслуженную победу в конкурсе, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

 

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