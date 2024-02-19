Лучшая дружина юных пожарных России – в Красноперекопске

В Красноперекопске состоялось торжественное награждение команды «Агенты 101» МБОУ «СОШ № 1 имени Маргелова В.Ф.», занявшей первое место в ежегодном Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России» 2023 года.

В финале конкурса приняли участие 10 команд из различных регионов Российской Федерации и в каждом конкурсном этапе крымская команда «Агенты 101» была лучшей. Ребят наградили в администрации города Красноперекопска грамотами, кубками и ценными призами за заслуженную победу в конкурсе, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.