Лучше на такси... Туристы хотят передвигаться по Крыму, сохраняя "личное пространство"

Крым сегодняшний в прямом смысле слова на месте не стоит. С развитием дорожной инфраструктуры — за последнее время на полуострове построены километры новых дорог — активно развивается и транспортная составляющая. Сфера общественного транспорта получила (а сюда можно отнести и городские его виды и междугородние) новый толчок к развитию. Другими словами, у приезжих в Крым вопрос с передвижением по его территории остро уже не стоит. Без особых проблем, с большим или меньшим комфортом, можно добраться практически в любую точку полуострова. Но! Технически всё так, однако этот сезон показал — туристы к выбору средства передвижения стали относится с большей скрупулёзностью, чем раньше. Пандемия, как ни крути, внесла серьёзные коррективы в этот аспект жизнедеятельности: личное пространство — уже не прихоть, а залог безопасности.

Так что тенденция такова: такси сегодня большинство туристов считают оптимальным способом передвижения по Крыму. В первую очередь, конечно, потому, что именно этот вид транспорта тесно связан с главными «воротами», через которые прибывают на полуостров большинство «безмашинных» туристов — с крымским аэропортом. Алгоритм действий максимально прост и предполагает два варианта развития событий: к примеру, такси Симферополь — Мрия Резорт можно либо забронировать заранее, либо же арендовать по прилёту. Правда, совет тем, кто едет в разгар курортного сезона — бронируйте машины загодя. Туристы идут потоком, с комфортом добраться до пункта назначения хотят многие, так что свободного такси «здесь-сейчас» может и не оказаться.

Три причины передвигаться по Крыму на такси

Что нужно знать о крымском такси, чтобы, выбирая способ передвижения по полуострову, отдать предпочтение именно ему?

Во-первых. Соотношение «цена услуги — комфорт» максимально себя оправдывает. Причём степень этого самого комфорта можно выбирать. Службы такси на выбор предлагают автомобили бизнес-, комфорт- или эконом-класса. Тут, правда, стоит предупредить: на адекватную ценовую политику в том, что касается такси, в Крыму можно рассчитывать только при заказе услуги в компании, работающей официально.

Мы не увеличиваем стоимость при задержках рейса или пробках на дорогах, потому что трафик отдыхающих в нашем регионе большой круглый год. Мы озвучиваем точную цену, неизменную в ходе поездки, — озвучивают свои принципы работы в службе такси «Встреча». — Водители работают официально. Мы гарантируем своевременную подачу авто и безопасную комфортную поездку. Мы – не обычный сервис такси, а официальное и проверенное временем предприятие. Более 99% клиентов обращаются к нам повторно после первого раза и становятся постоянными заказчиками.

А вот связываться с таксистами-нелегалами точно не стоит! И по деньгам, скорее всего, не побояться приврать, и безопасность гарантировать не смогут. Сезон в Крыму — повод заработать для них, а вовсе не миндальничать с приезжими. Репутация, на которой держится работа легальных компаний их мало волнует.

Во-вторых. В период пандемии такси в путешествиях в качестве личного транспорта — возможность избежать ненужных контактов. Наплыв туристов в Крым, конечно, в принципе не предполагает уединения, но в общественном транспорте о соблюдении дистанции речь не идёт вовсе.



В период пандемии такси в путешествиях в качестве личного транспорта — возможность избежать ненужных контактов. Наплыв туристов в Крым, конечно, в принципе не предполагает уединения, но в общественном транспорте о соблюдении дистанции речь не идёт вовсе. В-третьих. Крым — одна большая достопримечательности. И если в планах посещение знаковых мест полуострова, то к ним однозначно лучше добираться на такси. И комфортно, и точно попадёте, куда нужно — таксисты знают каждый уголок полуострова, так что довезут без лишних проволочек, да ещё и сопроводят поездку экскурсом в историю.

И, наконец, вопрос, которым задаются перед поездкой в Крым многие: стоит ли ехать в отпуск на полуостров на собственной машине? Да, если вы неплохо ориентируетесь на его территории. Да, если готовы тратить на стояние в пробках и нервы, и деньги. Да, если в пункте прибытия будет парковка для вашего авто.

Если на эти три вопросы ответы были «нет», то оставьте автомобиль дома. Служба такси вам в помощь на полуострове.