Лучшие HRM-системы: их необходимость, преимущества и особенности

Современный бизнес не может развиваться без помощи системы HR и автоматизации ключевых процессов в компаниях. На сегодняшний день лидером HR-автоматизации является платформа для рекрутеров Skillaz. Компании доверяют такие лидеры рынка как «Пятерочка», «Перекрёсток», ГК «Самолет», «Росатом», «Сбер», «Мегафон» и другие крупные компании. Конечно, Skillaz – не единственный поставщик услуг в данном сегменте, поэтому будет полезно сравнить все наиболее популярные и интересные предложения.

Что такое HRM-системы и для чего они нужны

HRM-системы включают в себя комплекс решений, направленных на управление персоналом. Сюда входят учетный и расчетный контуры, HR-процессы, различные отчеты. Целью работы этого комплекса является привлечение и удержание ценных для компании специалистов.

К преимуществам систем HRMS относят:

универсальность,

многозадачность,

эффективность.

Эти ключевые характеристики позволили интегрировать данное решение в работы любых компаний, независимо от специфики и сферы деятельности.

Skillaz

Популярная платформа для рекрутеров Skillaz – наиболее известное решение, ее функционал облегчает жизнь и работодателям, и соискателям. Важнейшим преимуществом является возможность использования алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта для подбора наиболее подходящих вакансий и кандидатов.

Talantix

Это первая CRM-система для рекрутмента от российских разработчиков. Здесь есть искусственный интеллект, возможности которого используется для рекомендации и ранжирования наиболее подходящих кандидатов. Talantix автоматизирует рабочие процессы на всех этапах, что является одним из важнейших его преимуществ. Также пользователям доступны облачные технологии, техническая поддержка и другие опции.

«Моя команда»

Ещё одно интересное предложение от отечественных разработчиков, используя которое можно собрать команду сильнейших сотрудников, объединить их в группы, сделать проще процесс адаптации новых специалистов, сохранить и развить таланты. С «Моей командой» можно управлять эффективностью и целями компании.

Сбис Staff

Многофункциональная программа управления персоналом. Пользователям доступен кадровый учёт, расчет зарплаты, подбор персонала. Корпоративный портал и кадровый ЭДО. По сути больше ничего для работы компании и управления персоналом вам не потребуется.

ELMA365 КЭДО

Инструмент для управления персоналом с BP-системой с массой возможностей, куда входит электронное подписание, не менее 25 кадровых сценариев, конструктор документов, интеграции с 1С:ЗУП, «Диадок», функционал облачного хранилища, распознавание документов, трудоустройство и отслеживание статусов онлайн.

Каждая из представленных в рейтинге программ сможет сделать работу компании удобнее и эффективнее. Выбор полностью зависит только от вас.