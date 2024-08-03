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Лучшие помощники фермеров: топ-5 брендов тракторов, которые работают на 5+
иллюстрация: pikist.com

Лучшие помощники фермеров: топ-5 брендов тракторов, которые работают на 5+

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 14:53 03.08.2024

Сельскохозяйственная техника для фермеров — это помощники, которые помогают решать массу задач.

Одни из таких друзей — это, конечно, тракторы. И сегодня рассмотрим пять основных брендов, обеспечивающих техникой фермерский мир.

Разумеется, их гораздо больше. В каждой стране свои «любимчики». Однако, как бы там ни было, есть топ-представителей этого вида техники, которые в ходу практически повсеместно.

Также в этом материале рассмотрим основные аспекты, на которые стоит делать акцент при выборе трактора.

И обзор лучшей пятёрки тракторов начинаем с лидера отрасли: 

McCormick

Это известный бренд сельскохозяйственной техники, особенно тракторов, который имеет богатую историю и репутацию. Вот несколько ключевых аспектов о тракторе McCormick:

  • история: McCormick имеет долгую историю, восходящую к 1831 году, когда Сайрус Маккормик изобрел первый коммерчески успешный механический жней. Бренд играл важную роль в развитии сельскохозяйственных технологий.
  • качество и надежность: McCormick известен своими надежными и долговечными тракторами. Продукция бренда разрабатывается с учетом требований современных фермеров и высоких стандартов качества.
  • инновации: McCormick внедряет современные технологии в свои тракторы, включая передовые системы управления, улучшенные двигатели и комфортабельные кабины для оператора.
  • разнообразие моделей: McCormick предлагает широкий ассортимент моделей тракторов, подходящих для различных сельскохозяйственных задач — от малых фермерских хозяйств до крупных агропредприятий.
  • глобальное присутствие: бренд имеет значительное присутствие на мировом рынке и поставляет свою продукцию в различные регионы, поддерживая своих клиентов через сеть дистрибьюторов и сервисных центров.
  • принадлежность к Argo Tractors: в 2000 году бренд McCormick был приобретен итальянской компанией Argo Tractors, что дало ему новые возможности для развития и интеграции передовых технологий.

McCormick продолжает оставаться важным игроком на рынке сельскохозяйственной техники, предлагая качественные и надежные решения для фермеров по всему миру.

Ещё один игрок: 

New Holland

  • история и происхождение: New Holland была основана в 1895 году в Нью-Холланде, штат Пенсильвания, США. В настоящее время это часть корпорации CNH Industrial.
  • качество и надежность: New Holland известен своими высококачественными тракторами и сельскохозяйственной техникой. Продукция бренда отличается надежностью и долговечностью.
  • инновации: бренд активно внедряет инновации, такие как системы точного земледелия и передовые двигатели, соответствующие строгим экологическим стандартам.
  • разнообразие моделей: New Holland предлагает широкий ассортимент тракторов, от компактных моделей для небольших хозяйств до мощных тракторов для крупных сельскохозяйственных предприятий.
  • глобальное присутствие: New Holland имеет значительное присутствие на мировом рынке, обслуживая фермеров по всему миру через развитую сеть дистрибьюторов и сервисных центров.

Также работник на «ура»:

Massey Ferguson

  • история и происхождение: Massey Ferguson был основан в 1953 году в результате слияния компаний Massey-Harris и Ferguson Company. В настоящее время бренд принадлежит корпорации AGCO.
  • качество и надежность: Massey Ferguson славится своими надежными и производительными тракторами. Бренд предлагает решения для различных нужд и бюджетов.
  • инновации: бренд активно внедряет технологии для повышения эффективности и комфорта операторов, включая передовые системы управления и автоматизации.
  • разнообразие моделей: массовый ассортимент включает тракторы различной мощности, подходящие для всех видов сельскохозяйственных работ.
  • глобальное присутствие: Massey Ferguson имеет глобальную сеть дистрибьюторов и сервисных центров, обеспечивая высококачественную поддержку своих клиентов по всему миру.

Конечно же, в топ-5 лучших входит:  

Fendt

  • история и происхождение: Fendt был основан в 1937 году в Германии и является частью корпорации AGCO с 1997 года.
  • качество и надежность: Fendt известен своими высококачественными и премиальными тракторами, которые отличаются надежностью и долговечностью.
  • инновации: Fendt внедряет передовые технологии, такие как системы Vario для бесступенчатой трансмиссии, а также автоматизацию и точное земледелие.
  • разнообразие моделей: Fendt предлагает широкий ассортимент тракторов, от компактных до мощных моделей, подходящих для различных сельскохозяйственных задач.
  • глобальное присутствие: Fendt имеет значительное присутствие в Европе и активно расширяет свою деятельность на других рынках, предоставляя высококачественное обслуживание и поддержку.

Ну и настоящий американец:

John Deere

  • история и происхождение: John Deere была основана в 1837 году в США и является одним из самых известных и уважаемых брендов в сельскохозяйственной технике.
  • качество и надежность: John Deere славится своими надежными и долговечными тракторами, которые известны своим качеством и производительностью.
  • инновации: бренд активно внедряет передовые технологии, включая системы точного земледелия, автоматизацию и телематику.
  • разнообразие моделей: John Deere предлагает широкий ассортимент тракторов, подходящих для различных сельскохозяйственных нужд, от небольших хозяйств до крупных агропредприятий.
  • глобальное присутствие: John Deere имеет глобальное присутствие и развитую сеть дистрибьюторов и сервисных центров, обеспечивая высококачественную поддержку своих клиентов по всему миру.

Эти бренды являются лидерами в производстве тракторов и сельскохозяйственной техники благодаря своему качеству, инновациям и глобальному присутствию.

Как подобрать трактор для себя

Подбор трактора для ваших нужд зависит от множества факторов, включая размер вашего хозяйства, типы выполняемых работ, бюджет и личные предпочтения. Вот несколько ключевых шагов, которые помогут вам сделать правильный выбор:

Определите свои потребности

Тип работ:

  • определите, какие работы вы будете выполнять: вспашка, посев, уборка урожая, транспортировка, использование навесного оборудования и т.д.

Размер хозяйства:

  • малые хозяйства могут обойтись компактными тракторами, в то время как крупные фермы нуждаются в мощных моделях.

Определите мощность трактора

Лошадиные силы (л.с.):

  • мощность трактора измеряется в лошадиных силах. Для малых хозяйств обычно достаточно 20-50 л.с., для средних 50-100 л.с., а для крупных – более 100 л.с.

Выберите тип трансмиссии

Механическая:

  • традиционная и более дешевая, но требует больше внимания к переключению передач.

Гидростатическая:

  • простая в использовании, плавная, но может быть дороже.

Бесступенчатая (CVT):

  • высокотехнологичная, предлагает максимальную эффективность и комфорт, но самая дорогая.

Оцените потребность в приводе

Полный привод (4WD):

  • обеспечивает лучшую проходимость и сцепление на сложной местности.

Задний привод (2WD):

  • более дешевый и подходит для ровных участков.

Учтите совместимость с навесным оборудованием

  • убедитесь, что трактор совместим с необходимым вам оборудованием (плуги, сеялки, косилки и т.д.).

Рассмотрите комфорт и удобство

Кабина:

  • защищенная кабина с кондиционером и обогревом может значительно повысить комфорт оператора.

Управление:

  • удобное размещение рычагов и панелей управления.

Оцените обслуживание и ремонт

Сервисная поддержка:

  • убедитесь, что в вашем регионе доступны сервисные центры и запасные части для выбранного бренда.

Гарантия:

  • проверьте условия гарантии и что она покрывает.

Определите бюджет

Новый или б/у:

  • новый трактор обеспечит долгий срок службы и современные технологии, но будет дороже. Б/у трактор может быть более доступным, но требует тщательной проверки на предмет износа и состояния.

Финансирование:

  • Рассмотрите варианты финансирования, лизинга или кредитования.

Протестируйте трактор

  • если возможно, проведите тест-драйв, чтобы оценить удобство управления, маневренность и комфорт.

Проконсультируйтесь с экспертами

  • обратитесь к дилерам и специалистам, чтобы получить профессиональные советы и рекомендации.

Выбор трактора — это серьезное решение, требующее учета множества факторов. Проведите тщательный анализ своих потребностей и возможностей, чтобы найти модель, которая будет оптимально соответствовать вашим требованиям и бюджету.

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