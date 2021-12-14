Лучшим сельским населенным пунктом Крыма признан поселок Научный в Бахчисарайском районе

В Госсовете Крыма утвердили решение Конкурсной комиссии о победителе ежегодного конкурса «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым» в 2021 году. Крымский «чемпион» — пгт. Научный (Бахчисарайского района).

Улицы поселка Научный освещены, установлены 126 фонарей. На территории имеются парковые зоны, клумбы, цветники. На большей части дорог и тротуаров уложена тротуарная плитка, территория поселка максимально озеленена, на всех домах имеется нумерация. Обустроено футбольное поле, баскетбольная и волейбольные площадки, площадка с тренажерами и площадка воркаут, установлены новые детские игровые площадки. Все дети поселка дошкольного возраста обеспечены местами в детском саду, очередь отсутствует. Поселок обустроен контейнерными площадками, открыта пожарная часть, за благотворительные средства установлен памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, за спонсорские средства проведен ремонт отделения связи «Почта Крыма». И главное -это неравнодушное отношение местных жителей к развитию поселка и создание комфортных условий для жизни, — перечислил достоинства поселка-победителя первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.

Второе место заняло село Завет-Ленинский (Джанкойского района), третье место — село Пушкино (Советского района).

Также Конкурсная комиссия предложила отметить проведенную в этом году работу по благоустройству села Красногвардейское (Советского района), пгт. Красногвардейское (Красногвардейского района) и села Заветное (Советского района).

Первый вице-спикер крымского парламента напомнил, что конкурс «Лучшее сельское поселение Республики Крым» был учрежден в 2017 году, а в 2021 году приобрел новое название — «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым».

Госсовет Крыма внес изменения в постановление о проведении конкурса, закрепившие право на участие в конкурсе для представительных органов городских поселений и городских округов, имеющих в своем составе сельские населенные пункты. Данное решение позволило расширить географию участников конкурса и, как следствие, сделало его проведение в регионе более справедливым и масштабным, — рассказал Ефим Фикс.

По его словам, премиальный фонд конкурса увеличен и составил 9 миллионов рублей: за 1-е место — 5 миллионов рублей, за 2-е место — 3 миллиона рублей, за 3-е место — 1 миллион рублей.

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