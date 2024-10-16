Лучший друг или подруга есть у 7 из 10 крымчан

С представителями своей профессии чаще дружат логисты, аналитики и программисты. В опросе сервиса Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Лучший друг или подруга есть у 7 из 10 крымчан. Чаще всего о крепкой дружбе рассказывали те, кто моложе (78% опрошенных в возрасте до 34 лет). Число тех, у кого есть лучший друг, растет с увеличением уровня дохода: 65% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 71% среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего о наличии настоящих друзей рассказывали менеджеры по логистике (86%). Лучшие друзья есть у 82% дизайнеров и 83% операторов кол-центров. А вот среди программистов о наличии настоящих друзей рассказали лишь 54%, среди администраторов и маркетологов — по 60%.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. С представителями своей профессии чаще дружат логисты, аналитики, воспитатели, специалисты по работе с клиентами, медсестры и учителя. Лучший друг дизайнера чаще всего занимается рекламой. HR-менеджеры дружат с бухгалтерами, специалисты по продажам и снабжению — с юристами, системные администраторы — с программистами.

Время проведения опроса: 7 сентября — 7 октября 2024 года

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