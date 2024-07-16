Лучший курортник Крыма — житель Москвы

В понедельник, 15 июля, Евпатория отметила День курортника. Этот праздник был учрежден в 2004 году и стал одним из самых популярных событий лета.

В течение дня в городе проводились различные мероприятия, которые начались с утренней зарядки и пробежки, затем продолжились заплывом на надувных плавательных средствах, бесплатными экскурсиями по музеям и завершились традиционным конкурсом «Лучший курортник – 2024» и церемонией награждения победителей. За звание лучшего отдыхающего в этом году боролись 24 человека из разных городов России. Они выполняли сложные творческие и спортивные задания. Победителем, выигравшем главный приз – путевку на двоих на отдых в Евпатории в 2025 году, стал житель Москвы Олег Пономаренко, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.