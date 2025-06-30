Лучший проект гимна Крыма: в конкурсе победили Илья Резник и Ольга Ковитиди

На конкурс поступило нас 122 заявки, 94 заявки соответствовали положению. Победителями у нас стали Ольга Ковитиди и Илья Резник. Ковитиди написала музыку, Илья Резник написал слова, – рассказал подробности Сергей Цеков.
Он подчеркнул, что проект гимна разместят на сайте Государственного Совета Республики Крым 30 июня. Первый вице-спикер добавил, что в гимне возможны изменения.
Изменения, прежде всего, в словах. Потому что каждое слово должно быть, как говорится, на вес золота. Каждая фраза должна быть понятна для крымчан, почему мы поем именно эту фразу и поем именно эти слова», – сказал Цеков.
Он напомнил, что окончательное решение будет принимать госсовет Крыма. Это произойдет на следующей сессии.
17 июня сообщалось, что конкурс на новый гимн Крыма завершился. Всего рассмотрели 122 заявки.
источник: РИА Новости Крым
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