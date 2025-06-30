Лучший проект гимна Крыма: в конкурсе победили Илья Резник и Ольга Ковитиди

На конкурс поступило нас 122 заявки, 94 заявки соответствовали положению. Победителями у нас стали Ольга Ковитиди и Илья Резник. Ковитиди написала музыку, Илья Резник написал слова, – рассказал подробности Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что проект гимна разместят на сайте Государственного Совета Республики Крым 30 июня. Первый вице-спикер добавил, что в гимне возможны изменения.

Изменения, прежде всего, в словах. Потому что каждое слово должно быть, как говорится, на вес золота. Каждая фраза должна быть понятна для крымчан, почему мы поем именно эту фразу и поем именно эти слова», – сказал Цеков.

Он напомнил, что окончательное решение будет принимать госсовет Крыма. Это произойдет на следующей сессии.