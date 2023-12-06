Лучший спасатель Крыма 2023 года – Федор Спильный из симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС»

Спасатель Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» Федор Спильный стал победителем в ежегодном конкурсе МЧС РК на звание «Лучший спасатель». Второе место занял Константин Нагорных, спасатель Судакского АСО, а третье — Эльвис Сеитмамутов, спасатель Феодосийского АСО.

По словам министра ЧС РК Сергея Садаклиева, данный конкурс проводится ежегодно, в два этапа. На первом – состоялся отбор претендентов непосредственно в подразделениях ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», после чего в конкурсную комиссию были предоставлены документы претендентов, набравших большее количество баллов.

Федор Спильный работает в «КРЫМ-СПАС» с 2015 года. Имеет квалификацию «Спасатель 2-го класса». Выполняет обязанности старшего (руководителя) дежурной смены. Владеет семью спасательными специальностями. Является старшиной водолазной станции Симферопольского АСО и одним из руководителей спусков – выпускающих беспарашютного десантирования в составе Спасательной поисково-десантной группы ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Федор — один из самых опытных спасателей Симферопольского АСО. В нестандартных ситуациях действует оперативно, решительно и профессионально. Быстро адаптируется и принимает решения в проблемных ситуациях, — рассказали в МЧС РК. — Только за 10 месяцев 2023 года он принял участие в 65 аварийно-спасательных операциях, среди которых 17 поисково-спасательных работ в горно-лесной зоне, 7 — на акватории. 5 раз привлекался к работам по ликвидации последствий ЧС природного характера и 1 раз – техногенной аварии. Особенно отличился во время спасательной операции по эвакуации людей во время массовых подтоплений.

Кроме того, лучший спасатель Крыма 2023 года является членом КРО «РОССОЮЗСПАС».