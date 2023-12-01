Лучший учитель здоровья России — ялтинец

Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности ялтинской средней школы-коллегиума №1 Дмитрий Пеньков стал абсолютным победителем конкурса «Учитель здоровья России–2023». Об успехе крымчанина сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко. По ее информации, конкурс состоялся в Нижнем Новгороде и собрал педагогов со всей страны.

От всей души поздравляю нашего талантливого учителя. Так держать! Гордимся! – отметила Павленко.