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Лучший учитель здоровья России — ялтинец

Лучший учитель здоровья России — ялтинец

Опубликовал: CrimeaPRESS в Образование в Крыму 22:26 01.12.2023

Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности ялтинской средней школы-коллегиума №1 Дмитрий Пеньков стал абсолютным победителем конкурса «Учитель здоровья России–2023». Об успехе крымчанина сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко. По ее информации, конкурс состоялся в Нижнем Новгороде и собрал педагогов со всей страны.

От всей души поздравляю нашего талантливого учителя. Так держать! Гордимся! – отметила Павленко.

 

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