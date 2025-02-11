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Лудомания: серьёзная зависимость, которую нельзя игнорировать
иллюстрация: pxhere.com

Лудомания: серьёзная зависимость, которую нельзя игнорировать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:56 11.02.2025

Лудомания, или игровая зависимость, представляет собой серьёзное психологическое расстройство, связанное с неконтролируемым влечением к азартным играм. Эта проблема требует комплексного подхода и профессиональной помощи, подчёркивают специалисты — amez.ru. Разбираться с зависимостью помогают психологи, когнитивно-поведенческие терапевты, а в запущенных случаях – психиатры. Горький факт здесь: игромания разрушает личную, семейную и финансовую жизнь, а потому её необходимо вовремя распознать и начать лечение.

Что такое лудомания и почему она опасна?

Лудомания (от лат. «ludus» – игра) – это патологическое пристрастие к азартным играм, при котором человек теряет контроль над своими действиями и продолжает играть, несмотря на негативные последствия. Данная зависимость входит в классификацию психических расстройств и схожа по механизму с наркоманией и алкоголизмом: она вызывает изменения в мозге, формируя стойкую потребность в выигрыше и сопровождаясь симптомами «ломки» при невозможности удовлетворить тягу к игре.

Как развивается игровая зависимость?

Игровая зависимость может возникнуть незаметно, поэтапно переходя от невинного увлечения к тяжёлой форме расстройства. Обычно выделяют несколько стадий:

  • фаза выигрышей – человек испытывает азарт, получает удовольствие от игры и первых побед.
  • фаза проигрышей – возникает желание отыграться, что приводит к увеличению ставок и потере контроля.
  • фаза отчаяния – начинаются финансовые и социальные проблемы, депрессия, чувство вины.
  • фаза безысходности – игра становится смыслом жизни, появляется готовность брать кредиты, совершать преступления ради продолжения игры.

Кто подвержен игромании?

Игровая зависимость не имеет строгих возрастных или социальных рамок, но наиболее уязвимыми группами являются:

  • молодёжь – подростки и молодые люди склонны к импульсивному поведению и ищут быстрые способы заработка.
  • люди с финансовыми трудностями – попытки «сорвать куш» часто приводят к обратному эффекту.
  • люди с психологическими проблемами – тревожные, депрессивные личности могут искать в игре утешение и уход от реальности.
  • работники сферы развлечений и IT – доступ к онлайн-играм и высокому риску финансовых потерь делает их особенно уязвимыми.

Почему игроманию считают серьёзной зависимостью?

Лудомания опасна не только финансовыми проблемами, но и разрушительным воздействием на психику. Она сопровождается:

  • постоянными стрессами и тревожностью;
  • разрушением семейных и социальных связей;
  • долгами и кредитами;
  • депрессией, а в запущенных случаях – суицидальными мыслями.

Можно ли справиться с игроманией самостоятельно? Специалисты считают, что на ранних стадиях человек может попробовать самоконтроль, ведение учёта затрат и ограничение доступа к азартным играм. Однако в большинстве случаев зависимость требует профессионального вмешательства.

Когда обращаться за помощью?

Родные и сам человек должны бить тревогу, если наблюдаются следующие признаки:

  • постоянные мысли об игре;
  • ложь и сокрытие расходов;
  • потеря интереса к обычной жизни;
  • финансовые проблемы, долги;
  • раздражительность, тревожность, депрессия.

К кому обращаться?

Лечение лудомании комплексное, и его ведут:

  • психологи и психотерапевты – работают над причинами зависимости, применяют когнитивно-поведенческую терапию.
  • психиатры – в тяжёлых случаях могут назначить медикаментозную поддержку.
  • группы взаимопомощи – «анонимные игроки» и другие сообщества помогают контролировать зависимость.

Алгоритм терапии при лудомании:

  • диагностика и осознание проблемы – определение стадии зависимости.
  • когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – изменение мышления и паттернов поведения.
  • формирование здоровых привычек – поиск альтернатив азарту (спорт, хобби, работа).
  • работа с финансами – введение финансовых ограничений.
  • поддержка родных – семейная терапия.
  • долгосрочное наблюдение – важность контроля даже после завершения активного лечения.

Насколько реально выздороветь? Не очень хорошая новость: игромания остаётся хроническим заболеванием, однако при грамотном лечении можно добиться устойчивой ремиссии. Главное – вовремя обратиться за помощью и не бояться признать проблему.

При этом, к сожалению, без осознания проблемы и личного желания избавиться от зависимости лечение будет малоэффективным. Как и при других видах зависимостей (алкоголизм, наркомания), принуждение к терапии без внутренней мотивации редко даёт долгосрочные результаты. Человек должен сам признать, что у него есть проблема, и захотеть изменить свою жизнь.

Кроме того, даже при успешном лечении сохраняется риск рецидива. Поэтому в работе с игроманией важно не только избавиться от тяги к азартным играм, но и заменить её на здоровые привычки, проработать психологические причины зависимости и регулярно поддерживать контроль. Это сложный процесс, но вполне реальный, если подходить к нему комплексно.

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