Луганская Народная Республика: объявлен конкурс на замещение вакантной должности нотариуса

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 11:59 22.08.2025

В Нотариальной палате города Севастополя сообщили о проведении 30 октября 2025 года конкурса на замещение вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой на территории Луганской Народной Республики.

Здесь подробнее — ОБЪЯВЛЕНИЕ

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

