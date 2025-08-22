Луганская Народная Республика: объявлен конкурс на замещение вакантной должности нотариуса
Опубликовал: КрымPRESS
в Нотариальная палата Севастополя
11:59 22.08.2025
Нотариальная палата Севастополя 2025-08-22
В Нотариальной палате города Севастополя сообщили о проведении 30 октября 2025 года конкурса на замещение вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой на территории Луганской Народной Республики.
0
0
голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 117
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Нотариальная палата Севастополя