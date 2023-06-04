Любителям водного отдыха приготовиться. Вас ждут вечерние и ночные экскурсии Северной Пальмиры

Начало июня – прекрасная пора для водного отдыха. Мы сейчас не о купальном сезоне, морская, речная вода еще не прогрелась для комфортного пляжного времяпровождения. Начало лета – прекрасная пора для романтических вечеров на борту комфортабельного прогулочного катера, яхты. Закат на реке, вечерние сумерки с отражающимися в водной глади огнями берега, свет далеких звезд и шум морского прибоя, придумайте что-то более романтическое. И летний зной еще не допекает, и душные июльские ночи еще впереди, и сумеречную прогулку в любой момент могут взорвать фестивальные фейерверки.

Ну а какой город – самый романтический на карте страны? Правильно, Санкт-Петербург. С таинственным Балтийским заливом, легендарным Васильевским островом, неспешной Невой и шпилем Адмиралтейства, тенями каналов и нависающими громадами раздвижных мостов. Узнать больше о водных вечерних, ночных экскурсиях в Санкт-Петербурге можно по ссылке https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/nochnye-vodnye — на платформе «Спутник», где собраны все лучшие и популярные туры по стране и за рубеж, интересные экскурсионные программы, маршруты на любой вкус хоть для семейного отдыха, хоть для любителей экстрима… Но влюбленным парам и поклонникам романтических историй, с очаровательной ноткой «питерского сюрреализма» выбор очевиден – водная прогулка по лунной дорожке и ряби волн.

Кстати, для тех, кто сумеет совместить в своих впечатлениях (и фото в соцсетях) строгость движения реки, скованной гранитом, вековые истории мостов и их безмолвных хранителей, скорость движения по суше и ветер в лицо – мотопрогулка вдоль Невы «Ночные огни Санкт-Петербурга». Такой выбор для дерзких и молодых более чем очевиден. А также тех, кто влюблен в прошлое Северной Пальмиры и готов еще и еще раз услышать сказки пяти мостов, соединяющих влюбленных и увидеть, как разводят мосты, чтобы дать движение кораблям-трудягам… до самого утра. Но это предложение, скорее, исключение из правил. В большинстве своем романтиков и гостей Питера ждут комфортабельные, безопасные катера и яхты. Все дело в выборе.

Как выбрать экскурсию по душе и под настроение

Все просто – переходим по указанной выше ссылке. Здесь задана нужная тематика. Настроение, повод, продолжение – выбираете вы сами. Помощь на портале:

можно (и нужно) выбрать нужную дату (можно даже задать отрезок, чтобы потом выбрать оптимальный вариант),

определить шкалу стоимости экскурсии,

определить тип экскурсии (групповая, мини-группа, индивидуальная),

тип оплаты (например, на месте и без предоплаты).

Для самых нетерпеливых здесь же расписание экскурсий на сегодня, завтра и послезавтра.

Для самых недоверчивых и нерешительных – живые отзывы туристов-экскурсантов.

Для самых внимательных и разборчивых на портале sputnik8.com – каталог всех предложений романтических ночных водных прогулок. Каждое из таких предложений имеет подробное описание, фото, информацию о «фишках», особенностях и гарантиях, рейтинговую оценку. Тут же – возможность онлайн-бронирования, скидки, оформление заказа и обратная связь. И тут уж все совсем просто. Главное правило – написанному верить. Указано, что скидка 5% — так тому и быть. Вежливый капитан со знанием английского — Welcome aboard. Персональный гид, знающий о чем рассказывает т любящий свою профессию, — с вас по окончании увлекательной экскурсии «лайк» и отзыв.

Но шутки шутками, а выбор по-настоящему интересных вечерних и ночных экскурсий по «водному» Санкт-Петербургу немало. И это не случайно. Такой отдых настроения, дающий простор для порывов души, игре воображения и возбуждающий чувства, пожалуй, одно из самых востребованных направлений еще не жаркого, но уже расслабляющего первого месяца лета.

бюб

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