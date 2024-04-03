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Любовь и шпионаж. В у расскажут историю небезызвестной Мата Хари

Любовь и шпионаж. В Крыму расскажут историю небезызвестной Мата Хари

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:04 03.04.2024

Музыкальный театр Республики Крым начал работу над новой постановкой.

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым начал работу над новой постановкой. В ходе технического совета мастерам цехов презентован художественный замысел постановочной группы мюзикла «Мата Хари. Любовь и шпионаж».

Любовь и шпионаж. В Крыму расскажут историю небезызвестной Мата Хари

Режиссер спектакля Анжелика Добрунова и художник-постановщик Гетта Петкевич представили проект постановки. Вся творческая команда во главе с директором театра Александром Вишневым и главным режиссером Владимиром Косовым обсуждали концепцию спектакля, предлагали много новых идей, которые рождались прямо во время техсовета.

Любовь и шпионаж. В Крыму расскажут историю небезызвестной Мата Хари

Композитор будущего спектакля – народный артист России Максим Дунаевский. Либретто и стихи заслуженного артиста России Николая Денисова. По определению авторов – это мюзикл в двух актах в стиле ретро о таинственной женщине Мата Хари по мотивам пьесы Елены Греминой «Глаза дня».

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Любовь и шпионаж. В Крыму расскажут историю небезызвестной Мата Хари

Действие спектакля перенесет зрителя в Париж 1928 года, в Париж 1916 года и в Сингапур 1905 года. Сцена превратится в кинопавильон, в котором снимается немое черно-белое кино о знаменитой и самой востребованной танцовщице Европы. До сих пор историки спорят, кем же она была на самом деле – опасной шпионкой, ловкой авантюристкой или несчастной жертвой обстоятельств?

Любовь и шпионаж. В Крыму расскажут историю небезызвестной Мата Хари

Премьера мюзикла запланирована на июнь.

Пресс-служба министерства культуры РК, фото – Государственный академический музыкальный театр РК.

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