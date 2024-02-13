Любовь — она такая… Куда поедут пары на 14 февраля

Аналитики сервиса путешествий tutu выяснили, куда отправятся пары на 14 февраля – топ-городов возглавили Москва, Санкт-Петербург и Стамбул. Эксперты изучили данные по авиа и жд-поездкам российских пар на период 13-14 февраля 2024 года.

Больше всего путешествий запланировано по России – на направления внутри страны приходится 84,5% бронирований авиабилетов и 97,9% покупок жд-билетов. За границу на самолете собираются только 15,5% российских пар, на поезде – всего 2,1%. Топ-10 самых популярных авианаправлений по России возглавляют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в столицу – 22,6%, в Санкт-Петербург – 12,1%, в Сочи – 9,3%, в Калининград – 5,1%, в Минеральные Воды – 4%. Российские пары также собираются в Мурманск (3%), Иркутск (2%), Самару (1,7%), Тюмень (1,7%), Красноярск (1,7%), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Среди зарубежных направлений популярны Стамбул, Алматы, Баку, Дубай и Минск. На Стамбул приходится 13,1% бронирований авиабилетов, на Алматы – 11,5%, на Баку – 8,2%, на Дубай – 8,2%, на Минск – 6,6%.

Аналитики tutu отмечают, что в 2023 году выросло число путешественников, которые пользуются услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

На поездах российские пары поедут Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Адлер и Ростов-на-Дону. Доля пассажиров в столицу – 24,3%, в Санкт-Петербург – 12,2%, в Краснодар – 4,4%, в Адлер – 3,8%, в Ростов-на-Дону – 3,2%. Также востребованы билеты в Сочи (3,1%), Симферополь (3%), Екатеринбург (2,1%), Новосибирск (1,3%) и Воронеж (1,3%).

По данным аналитиков tutu, в 2023 году количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.