Любовь прошла, придётся «присесть». Украл ювелирку в счёт долга — инцидент в Севастополе
Любовь прошла, придётся «присесть». Украл ювелирку в счёт долга — инцидент в Севастополе

Что делать, если сожительница взяла деньги в долг и никак не отдает? Ответ на этот вопрос нашел наш сегодняшний герой, руководствуясь логикой «ты взяла мое, я заберу твое».

В один день 49-летняя педагог ушла на работу, оставив своего 30-летнего суженого дома одного. День шел как обычно,  но все изменилось, как только мужчина открыл ящик прикроватной тумбочки. Именно там наш герой увидел несколько шкатулок с украшениями: 2 пары серебряных сережек с камнями, две броши и кулон.

План в голове родился сразу – забрать ювелирные изделия в счет долга, который возлюбленная никак не хотела возвращать. Официальной работы нет, а средства на жизнь нужны! Взяв целый набор украшений, предприимчивый севастополец отправился к своей матери. Он отдал ей чужое имущество сказав, что так ему заплатили за подработку, и теперь все это нужно продать. Вместе они разместили объявления о продаже на популярной торговой онлайн-платформе.

Девушка вернулась домой, обнаружила, что украшений нет на месте, испугалась и обратилась в ОМВД России по Нахимовскому району за помощью, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что сожитель ранее судим за аналогичные преступления. Мужчина искренне раскаялся и вернул возлюбленной ее ювелирные изделия, общая стоимость которых составляет около 245 тысяч рублей.

В отношении фигуранта следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

