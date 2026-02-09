Любовь прошла, придётся «присесть». Украл ювелирку в счёт долга — инцидент в Севастополе

Что делать, если сожительница взяла деньги в долг и никак не отдает? Ответ на этот вопрос нашел наш сегодняшний герой, руководствуясь логикой «ты взяла мое, я заберу твое».

В один день 49-летняя педагог ушла на работу, оставив своего 30-летнего суженого дома одного. День шел как обычно, но все изменилось, как только мужчина открыл ящик прикроватной тумбочки. Именно там наш герой увидел несколько шкатулок с украшениями: 2 пары серебряных сережек с камнями, две броши и кулон.

План в голове родился сразу – забрать ювелирные изделия в счет долга, который возлюбленная никак не хотела возвращать. Официальной работы нет, а средства на жизнь нужны! Взяв целый набор украшений, предприимчивый севастополец отправился к своей матери. Он отдал ей чужое имущество сказав, что так ему заплатили за подработку, и теперь все это нужно продать. Вместе они разместили объявления о продаже на популярной торговой онлайн-платформе.

Девушка вернулась домой, обнаружила, что украшений нет на месте, испугалась и обратилась в ОМВД России по Нахимовскому району за помощью, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.