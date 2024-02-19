Люди России: Александр Школьник — журналист, руководитель, политик и общественник

Александр Школьник – известный российский журналист, общественный и государственный деятель. Его профессиональный путь начался на телевидении, где он занимался организацией детских и молодежных программ. За выдающиеся достижения в этой области он был удостоен престижных наград. В дальнейшем Школьник решил изменить сферу своей деятельности и перешел в политику, став членом Общественной палаты и затем вступив в Совет Федерации РФ.
Александр Школьник родился 25 марта 1964 года в Нижнем Тагиле. Его отец, инженер-химик Яков Шмулевич, был ученым в области металлургии, а мать, музыкальный педагог, внушила ему любовь к музыке еще в раннем детстве. Школьник получил свое образование в лицее №130 Екатеринбурга, а после служил в армии и работал в различных общественных организациях, где активно пропагандировал идеи молодежной инициативы.
Он всегда проявлял активность и инициативу, что привлекло внимание окружающих и способствовало его дальнейшему карьерному росту.
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Александр Школьник — карьера
Александр Школьник начал свою профессиональную деятельность как ведущий на региональном телеканале, параллельно получая высшее образование. В 1990 году он закончил факультет журналистики в Уральском государственном университете. Перебравшись в столицу, он присоединился к команде «Останкино», где работал ведущим детских программ, таких как «Школьные новости» и «Шпаргалка».
Помимо своей журналистской карьеры, Школьник также пытался заняться политикой, но его первая попытка участия в выборах в 1995 году не увенчалась успехом. В 1999 году он защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук.
В 2003 году Школьник стал продюсером на «Первом канале», занимаясь детскими и молодежными проектами, а через несколько лет стал постоянным членом Общественной палаты страны. В 2007 году он возглавил «Русскую службу новостей», но вскоре ушел с этой должности. В это время он также стал членом Совета Федерации, представляя интересы Свердловской области.
Школьник активно развивал свою карьеру, занимая различные должности, такие как помощник полпреда Президента в ПФО и заместитель Председателя Правительства в Иркутской области. Он также получил степень магистра в академии государственной службы.
В 2016 году Школьник стал советником министра культуры, а затем директором мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне. На новой должности он занимается организацией выставок и обменом экспонатами с зарубежными музеями.
Школьник продолжает активно участвовать в общественной и политической жизни страны, занимая различные должности и получая престижные награды, как в области журналистики, так и за свой вклад в развитие культуры и искусства.
Александр Школьник — личное
- 2023: Медаль «За содействие Росгвардии»
- 2023: Орден Александра Невского
- 2021: Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства
- 2021: Почётная грамота Президента Российской Федерации
- 2014: Орден «Почёта»
- 1996: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Эти награды отражают высокую оценку его профессиональных и общественных достижений, а также его важную роль в развитии культуры, искусства и молодежной политики в России.
Биография официально
Школьник Александр Яковлевич — это человек с богатым опытом и разнообразными обязанностями в различных областях:
- в 1989—1990 гг. он занимал должность председателя Свердловского областного совета пионерской организации и параллельно работал ведущим на Свердловском телевидении.
- в 1990 году он заочно окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени А.М. Горького.
- в 1999 году получил степень кандидата педагогических наук.
- с 1991 года он работал в Москве, где стал ведущим детских программ на различных телеканалах, таких как РГТРК «Останкино», ОРТ и «Первый канал».
- в 2006 году он стал членом Общественной палаты Российской Федерации.
- в 2007 году был назначен генеральным директором информационного агентства «Русская служба новостей» (РСН).
- в 2008 году он стал членом Совета Федерации, представляя интересы губернатора Свердловской области.
- с 2010 по 2012 годы занимал различные должности в Правительстве Иркутской области.
- в 2017 году был назначен директором Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
- он также является создателем Агентства «ЮНПРЕСС» и Лиги юных журналистов России, а также действительным государственным советником III класса.
Карьера Александра Школьника отличается множеством обязанностей и значимым вкладом в сферы образования, культуры, СМИ и общественной деятельности.
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