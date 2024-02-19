Люди России: Александр Школьник — журналист, руководитель, политик и общественник

Александр Школьник – известный российский журналист, общественный и государственный деятель. Его профессиональный путь начался на телевидении, где он занимался организацией детских и молодежных программ. За выдающиеся достижения в этой области он был удостоен престижных наград. В дальнейшем Школьник решил изменить сферу своей деятельности и перешел в политику, став членом Общественной палаты и затем вступив в Совет Федерации РФ.

Александр Школьник родился 25 марта 1964 года в Нижнем Тагиле. Его отец, инженер-химик Яков Шмулевич, был ученым в области металлургии, а мать, музыкальный педагог, внушила ему любовь к музыке еще в раннем детстве. Школьник получил свое образование в лицее №130 Екатеринбурга, а после служил в армии и работал в различных общественных организациях, где активно пропагандировал идеи молодежной инициативы.

Он всегда проявлял активность и инициативу, что привлекло внимание окружающих и способствовало его дальнейшему карьерному росту.

Александр Школьник — карьера

Александр Школьник начал свою профессиональную деятельность как ведущий на региональном телеканале, параллельно получая высшее образование. В 1990 году он закончил факультет журналистики в Уральском государственном университете. Перебравшись в столицу, он присоединился к команде «Останкино», где работал ведущим детских программ, таких как «Школьные новости» и «Шпаргалка».

Помимо своей журналистской карьеры, Школьник также пытался заняться политикой, но его первая попытка участия в выборах в 1995 году не увенчалась успехом. В 1999 году он защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук.

В 2003 году Школьник стал продюсером на «Первом канале», занимаясь детскими и молодежными проектами, а через несколько лет стал постоянным членом Общественной палаты страны. В 2007 году он возглавил «Русскую службу новостей», но вскоре ушел с этой должности. В это время он также стал членом Совета Федерации, представляя интересы Свердловской области.

Школьник активно развивал свою карьеру, занимая различные должности, такие как помощник полпреда Президента в ПФО и заместитель Председателя Правительства в Иркутской области. Он также получил степень магистра в академии государственной службы.

В 2016 году Школьник стал советником министра культуры, а затем директором мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне. На новой должности он занимается организацией выставок и обменом экспонатами с зарубежными музеями.

Школьник продолжает активно участвовать в общественной и политической жизни страны, занимая различные должности и получая престижные награды, как в области журналистики, так и за свой вклад в развитие культуры и искусства.

Александр Школьник — личное

Александр Школьник предпочитает сохранять личную жизнь в тени, избегая публичности в отношении своей семьи. Он женат и воспитывает троих детей: сына Филиппа и дочерей Елизавету и Еву. Лиза, старшая дочь, уже имеет свою семью и в 2015 году родила мальчика, которого назвала Яковом в честь своего деда. Сведений о сфере деятельности сына Александра Школьника, Филиппа, в открытых источниках не нашлось. Младшая дочь, Ева, проявляет увлечение музыкой и пением с детства. Она учится играть на музыкальных инструментах и активно участвует в музыкальных конкурсах, где добивается высоких результатов. Сам Школьник также унаследовал музыкальный талант от своей семьи. Он любит играть на гитаре и находит время для этого даже в своем насыщенном графике работы. Кроме того, он стремится уделить больше внимания своей семье, наслаждаясь семейными путешествиями и вниманием к близким. Александр Школьник — день сегодняшний В настоящее время Александр Школьник продолжает активную деятельность в качестве директора мемориального комплекса, участвуя в организации новых выставок и мероприятий. Он также продолжает свою общественную и политическую деятельность, будучи членом Общественной палаты и занимая различные должности в советах и комиссиях. Предстоящие выборы 2024 года также занимают его внимание, так как он стал доверенным лицом Владимира Путина. Александр Школьник является обладателем множества высоких наград и званий, которые подчеркивают его значимый вклад в различные сферы деятельности:

2023: Медаль «За содействие Росгвардии»

2023: Орден Александра Невского

2021: Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства

2021: Почётная грамота Президента Российской Федерации

2014: Орден «Почёта»

1996: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Эти награды отражают высокую оценку его профессиональных и общественных достижений, а также его важную роль в развитии культуры, искусства и молодежной политики в России. Биография официально Школьник Александр Яковлевич — это человек с богатым опытом и разнообразными обязанностями в различных областях: в 1989—1990 гг. он занимал должность председателя Свердловского областного совета пионерской организации и параллельно работал ведущим на Свердловском телевидении.

в 1990 году он заочно окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени А.М. Горького.

в 1999 году получил степень кандидата педагогических наук.

с 1991 года он работал в Москве, где стал ведущим детских программ на различных телеканалах, таких как РГТРК «Останкино», ОРТ и «Первый канал».

в 2006 году он стал членом Общественной палаты Российской Федерации.

в 2007 году был назначен генеральным директором информационного агентства «Русская служба новостей» (РСН).

в 2008 году он стал членом Совета Федерации, представляя интересы губернатора Свердловской области.

с 2010 по 2012 годы занимал различные должности в Правительстве Иркутской области.

в 2017 году был назначен директором Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

он также является создателем Агентства «ЮНПРЕСС» и Лиги юных журналистов России, а также действительным государственным советником III класса. Карьера Александра Школьника отличается множеством обязанностей и значимым вкладом в сферы образования, культуры, СМИ и общественной деятельности.