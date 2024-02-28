Андрей Водопьянов начал свой путь от автослесаря на заводе, чтобы впоследствии возглавить крупнейший концерн «Тракторные заводы», специализирующийся на производстве сельскохозяйственной и военной техники. Он также основал и управлял несколькими другими крупными организациями, имеет богатый опыт в предпринимательстве и активно участвует в общественной жизни.

Андрей Водопьянов — ранние годы и карьера

Несколько фактов о Водопьянове:

возраст: 48 лет

дата рождения: 15 июня 1975 года

место рождения: город Волгоград

знак зодиака: Близнецы

гражданство: Россия

семейное положение: женат

Андрей Валентинович родился и вырос в Волгограде. С ранних лет он проявлял интерес к работе и в 16 лет начал трудиться на заводе «Волгоградавторемонт», где занимал должность автослесаря. После окончания средней школы он поступил в архитектурно-строительный госуниверситет на специальность «Финансы и кредит», после чего успешно применил свои знания, занимая руководящие позиции на местных коммерческих предприятиях.

В возрасте 31 года, обладая значительным опытом в управлении, Андрей Водопьянов принял предложение возглавить одну из компаний в составе «РУСАЛ» — Волгоградский алюминиевый завод, одного из крупнейших российских предприятий.

Профессиональная деятельность на заводе послужила основой для написания диссертации А. Водопьяновым на тему «Методические основы реструктуризации предприятия на основе концепции маркетинга», которую он защитил в 2009 году, получив степень кандидата экономических наук.

С 2006 по 2012 годы Андрей Водопьянов занимал пост главы алюминиевого завода. Затем он был приглашен на должность управляющего директора на предприятие «ВКМ-Сталь» в Саранске, одновременно развивая бизнес-структуру компании «УК РМ Рэйл», специализирующейся на производстве вагонов и грузовых составов.

Богатый опыт управления крупными промышленными предприятиями сделал Андрея Водопьянова востребованным антикризисным менеджером. В 2018 году его пригласили в компанию «Тракторные заводы» для вывода ее из кризиса. Под его руководством был разработан и внедрен план по оживлению концерна, что привело к улучшению его финансового положения.

В результате успешных антикризисных мер Андрей Водопьянов был повышен до должности генерального директора «Тракторных заводов». Под его руководством была сформирована эффективная команда, которая способствовала оптимизации деятельности компаний в составе концерна и расширению его производственных мощностей. Андрей Водопьянов — день сегодняшний В настоящее время под руководством Андрея Водопьянова концерн «Тракторные заводы» занимает высокое положение среди крупнейших промышленных предприятий России, специализируясь на производстве железнодорожных составов, сельскохозяйственной техники и другой продукции. Кроме того, компания осуществляет выполнение заказов для военно-промышленного комплекса, включая производство танков и их оснащение.

Помимо своей профессиональной деятельности, Андрей Валерьевич также является общественным деятелем и с 2023 года входит в число доверенных лиц Владимира Путина. Он является членом Вольного экономического общества, объединяющего ведущих специалистов в области управления и финансов, а также членом Высшего экономического совета Чувашской Республики и заместителем руководителя одного из комитетов Союза машиностроителей Российской Федерации. Относительно личной жизни Андрея Водопьянова известно мало, поскольку он предпочитает сохранять личные сведения о семье и близких в тайне. В интервью глава крупного концерна предпочитает обсуждать исключительно свои профессиональные достижения. Биография Андрея Водопьянова в датах: родился 15 июня 1975 года в Волгограде.

в 1991 году он начал свою карьеру как автослесарь на заводе «Волгоградавторемонт».

в 2006 году Водопьянов был назначен генеральным директором Волгоградского алюминиевого завода (РУСАЛ).

в 2009 году он защитил диссертацию на тему «Методические основы реструктуризации предприятия на основе концепции маркетинга» в Волгоградском государственном техническом университете.

в 2012 году Водопьянов стал управляющим директором металлургического завода «ВКМ-Сталь» и заместителем генерального директора ООО «УК РМ Рэйл».

в 2018 году он был назначен генеральным директором ООО «Машиностроительно-индустриальной группы» Концерна «Тракторные заводы». Также Водопьянов Андрей Валентинович является доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина на выборах 2024 года.