Люди России: Борис Овсепович Ханчалян — общественный деятель, управленец и медиаменеджер

Кто такой Борис Ханчалян?

Борис Ханчалян — российский общественный деятель, антикризисный управляющий, продюсер, один из ключевых представителей современного медиаменеджмента в России. Его карьера охватывает широкий спектр направлений — от работы в сфере гражданского общества и межнационального согласия до управления крупными медиахолдингами. На протяжении всей своей деятельности Ханчалян демонстрировал высокую степень вовлечённости в развитие общественных инициатив, поддержку национального самосознания и продвижение российского контента в цифровом пространстве.

В настоящее время он занимает пост заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» — одной из ведущих медиакомпаний страны, объединяющей телевидение, радио, кинопроизводство и цифровые платформы. Его роль в управлении холдингом выходит за рамки стандартных функций руководителя: он активно участвует в стратегическом планировании, антикризисном управлении, развитии международного сотрудничества и формировании контентной политики.

Биография: основные данные

Полное имя : Борис Овсепович Ханчалян

: Борис Овсепович Ханчалян Дата рождения : 8 июня 1986 года

: 8 июня 1986 года Место рождения : село Эштия, Богдановский район, Грузинская ССР

: село Эштия, Богдановский район, Грузинская ССР Возраст (на 2025 год) : 39 лет

: 39 лет Знак зодиака : Близнецы

: Близнецы Гражданство : Российская Федерация

: Российская Федерация Семейное положение : женат

: женат Дети : четверо (трое сыновей и одна дочь)

: четверо (трое сыновей и одна дочь) Род деятельности : общественный деятель, продюсер, управленец

Детство и юность

Борис Ханчалян родился 8 июня 1986 года в селе Эштия, расположенном на территории современной Грузии. Однако большую часть детства он провёл в городе Грязовец Вологодской области, куда семья переехала, когда ему было всего 6 лет. Этот переезд стал важным этапом в его жизни — именно в Грязовце он получил своё первое образование и начал формировать взгляды на мир, общественные ценности и роль человека в обществе.

Семья Ханчаляна всегда придавала большое значение образованию и культуре. Его отец, Овсеп Ханчалян, был предпринимателем, а мама, Светлана Котян (в замужестве Ханчалян), работала учительницей. Дед со стороны матери — Эдвард Овсепович Котян — участник Великой Отечественной войны, награждённый орденом Отечественной войны II степени. Борис с уважением относится к памяти своих предков и регулярно участвует в акции «Бессмертный полк», посвящённой Дню Победы.

Семья Ханчаляна — многодетная. У Бориса есть два родных брата, а также много родственников, с которыми он поддерживает тёплые отношения. Он неоднократно подчёркивал, что семейные ценности играют важную роль в его жизни и помогают сохранять баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью.

Образование

Ханчалян учился в школе № 2 города Грязовца. Свою первую учительницу Елену Владиленовну Комиссарову он до сих пор вспоминает с благодарностью. Её педагогическая философия была простой, но глубокой: «Если мы будем сеять в школе семена добра, справедливости, терпения, воспитывать любовь к ближнему, тогда мир станет прекрасным». Эти слова повлияли на формирование личности Бориса и его отношение к жизни.

После окончания школы он поступил в местный техникум, где получил начальное профессиональное образование. Затем он продолжил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), одном из ведущих вузов страны.

Также Борис прошёл обучение в «Корпоративном университете Сбербанка» по программе «Региональная политика» при поддержке Администрации Президента РФ. Позже он получил квалификацию продюсера кино и телевидения в Институте кино и телевидения (ГИТР), что стало важным шагом в его карьере в медиасфере.

Первые шаги в общественной деятельности

Борис Ханчалян с ранних этапов своей карьеры проявлял интерес к общественной жизни. Он возглавлял Вологодскую городскую общественную организацию «Федерация туризма города Вологды», которая занималась развитием туристической активности среди школьников и молодёжи. Это направление стало для него отправной точкой в понимании важности работы с молодёжью и развития её потенциала.

Кроме того, он руководил Вологодским отделением «Всероссийского общества охраны природы», где активно участвовал в экологических инициативах и просветительских проектах. В рамках своей деятельности он участвовал в создании образовательных программ, направленных на повышение экологической грамотности населения.

Ханчалян также был председателем Вологодского регионального отделения Ассамблеи народов России и сопредседателем Молодёжной ассамблеи народов России «МЫ — РОССИЯНЕ». На Форуме народов России в 2015 году он подчеркнул, что молодёжная команда Ассамблеи обладает большим потенциалом для объединения молодых граждан страны.

Участие в Общественной палате

В 2015 году за активную общественную деятельность Борис Ханчалян был избран в Общественную палату Российской Федерации. В её составе он входил в комиссию по развитию малого и среднего бизнеса и выступал экспертом в сфере межнациональных отношений.

Ранее в Вологодской области он дважды входил в состав Общественной палаты региона, где занимал должность секретаря и участвовал в работе комиссии по развитию гражданского общества и информационной политике. Также он был членом Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Его опыт представления интересов бизнеса в Общественной палате РФ, глубокое понимание проблем предпринимательской среды и путей их решения оказали значительное влияние на его дальнейший профессиональный путь. За время своей карьеры он проявил себя не только как эффективный управленец, добивающийся высоких результатов, но и как эксперт в области антикризисного управления и реструктуризации бизнеса.

Участие в экспедиции «Арктика-2015»

Одним из ярких событий в жизни Ханчаляна стало участие в масштабной экспедиции «Арктика-2015», организованной известным телеведущим и путешественником Николаем Дроздовым. Целью экспедиции была доставка лампады, зажжённой от Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе, в посёлок Баренцбург на Шпицбергене.

В интервью Ханчалян рассказал о своём пути к месту назначения: после трёхчасового перелёта участники экспедиции отправились на снегоходах по суровым снежным просторам. Он также отметил, что флаги России и регионов были выложены в виде единого полотна, и в шутку прокомментировал слова Дроздова о том, что именно Ханчалян расставил приоритеты: «Борис, видно, кто тут командовал!»

Экспедиция стала не только важным патриотическим событием, но и ярким примером того, как общественные инициативы могут объединять людей разных профессий и возрастов для достижения общей цели.

Карьера в медиасфере

С 2022 года профессиональная деятельность Бориса Ханчаляна была связана с медиасферой. Он занимал должности заместителя генерального директора в компаниях «ТНТ-Телесеть» и «ГПМ РТВ». Позже стал советником генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга».

На посту заместителя генерального директора курировал антикризисное управление, стабилизацию финансовой ситуации и реорганизацию структур. Благодаря его усилиям рейтинг ТНТ достиг 8%, а в 2024 году была проведена консолидация всех кинопроизводственных активов в единую структуру — группу компаний «ГПМ КИТ».

Под его руководством удалось оптимизировать процессы, сократить издержки и обеспечить финансовую прозрачность. В 2024 году группа выпустила более 170 часов контента, в эфир вышло более 20 проектов. В планах, как говорит сам управленец, ещё больше проектов. В том числе, и создание сериалов с помощью искусственного интеллекта. Об этом Ханчалян заявил на ПМЭФ 2025.

Международная деятельность

Ханчалян также активно развивал международное сотрудничество в сфере медиа. Ему удалось наладить партнёрские связи с такими странами, как ОАЭ, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Узбекистан.

Одним из успешных проектов стало телешоу «Выжить в Самарканде», которое подогрело интерес к Узбекистану как к туристическому направлению. Также в мае 2024 года при личном участии Ханчаляна было подписано соглашение между «Газпром-Медиа Холдингом» и Китайской медиакорпорацией (CMG) в присутствии президентов России и КНР.

Эти инициативы способствовали не только укреплению деловых связей, но и продвижению российского медиаконтента на международной арене.

Награды и признание

За выдающийся вклад в науку и образование Борис Овсепович Ханчалян был удостоен ряда государственных и ведомственных наград. В их числе:

нагрудный знак и диплом участника экспедиции «Арктика-2015»;

диплом и медаль за участие в мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы;

благодарственное письмо главы города Вологды за участие в исторической реконструкции;

памятный знак в честь 350-летия Нижегородской епархии.

Личная жизнь

Борис Ханчалян состоит в браке с Марией Ханчалян. О личной жизни он предпочитает не распространяться, публикуя в соцсетях только профессиональные материалы. В семье воспитываются четверо детей: трое сыновей и дочь.

Старший сын, Роберт (род. в 2013 году), с ранних лет проявляет интерес к спорту и музыке, участвует в юношеских турнирах и занимается игрой на фортепиано.

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