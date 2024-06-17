Люди России. Игорь Шувалов: задача — обеспечение стабильности экономики страны

Игорь Иванович Шувалов — российский государственный деятель и опытный управленец, который прошел впечатляющий карьерный путь и добился значительных результатов. На протяжении нескольких лет он занимал должность помощника Президента РФ. С 2018 года Игорь Шувалов возглавляет государственную корпорацию «ВЭБ.РФ», которая играет ключевую роль в содействии экономическому развитию, повышении устойчивости экономики и улучшении инвестиционной привлекательности России.

Начало начал

Игорь Шувалов родился 4 января 1967 года в поселке Билибино Магаданской области (ныне Чукотский автономный округ), куда его родители, коренные москвичи, переехали по контракту. Несмотря на место рождения, Шувалов всегда считал себя москвичом. Начальное образование он получил в родном поселке, но заканчивал школу уже в Москве.

После получения школьного аттестата в 1984 году, Шувалов устроился лаборантом в научно-исследовательский институт. Через год его призвали в армию. После службы он прошел обучение на подготовительном отделении юридического факультета МГУ и успешно поступил в этот вуз. В 1993 году Игорь Шувалов окончил университет с красным дипломом и сразу же начал строить свою карьеру.

Игорь Шувалов — карьера

Игорь Шувалов начал свою карьеру на высоком уровне. Сразу после окончания университета он занял должность атташе в правовом департаменте МИД РФ, где следил за нововведениями в международном праве. Однако эта работа не приносила желаемого дохода, поэтому Шувалов перешел в адвокатское бюро Александра Мамута «АЛМ-Консалтинг». Начав с позиции старшего юриста, за два года он вырос до директора бюро.

В 1997 году Шувалов, имея хорошую деловую репутацию, был назначен главой департамента госреестра федеральной собственности Госкомимущества России. На этой должности он представлял государственные интересы в финансовых и страховых организациях. Уже в начале следующего года он стал заместителем министра государственного имущества и вошел в состав совета директоров телеканала «ОРТ».

Карьера Игоря Шувалова развивалась стремительно. К весне 2000 года он занял пост министра при Правительстве РФ, координируя вопросы законопроектной деятельности кабмина и контролируя работу Комитета РФ по стандартизации и метрологии, ИЗиСП, РАНХиГС и Финансовой академии при Правительстве РФ. На этой должности он успешно провел административную реформу, упростив документооборот между правительственными департаментами, и защитил кандидатскую диссертацию по роли Правительства РФ в законотворчестве.

В мае 2003 года Шувалов стал помощником президента России, координируя работу госаппарата по важным направлениям, таким как двукратное повышение ВВП, борьба с бедностью и военная реформа. В октябре того же года он был назначен заместителем руководителя президентской администрации, фактически замещая Дмитрия Медведева. На этом посту он инициировал новые государственные программы по улучшению благосостояния граждан, курировал национальные проекты по созданию доступного жилья и реформам в образовании и здравоохранении.

В марте 2004 года Шувалов вернулся на пост помощника главы государства, став куратором экспертного управления. Он отвечал за проведение административной реформы и работал в Комиссии по вопросам совершенствования государственного управления и правосудия. В 2005 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на саммите G8 и заместителем председателя оргкомитета по председательству России, курируя организацию саммита в Санкт-Петербурге.

В 2008 году, после перехода власти к Дмитрию Медведеву, Владимир Путин был назначен премьер-министром, а Шувалов — первым заместителем председателя Правительства РФ, отвечая за программы социально-экономического развития, поддержку малого и среднего бизнеса, управление финансовыми активами и госдолгом, а также за увеличение инвестиционной привлекательности страны.

В 2009 году Шувалов стал координатором интеграции России и стран СНГ и возглавил переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию и созданию Евразийского экономического союза. Он также курировал проведение международных спортивных соревнований в России, таких как Всемирная летняя универсиада в Казани и Чемпионат мира по футболу 2018 года.

В 2012 году Шувалов начал реализовывать Национальную предпринимательскую инициативу, направленную на повышение инвестиционной привлекательности России. Благодаря его усилиям Россия значительно улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business, поднявшись с 123 на 31 место.

В мае 2018 года Шувалов был назначен председателем госкорпорации «Внешэкономбанк» (позже — «ВЭБ.РФ»), где он оптимизировал внутренние процессы и разработал новые стратегии развития организации. В 2020 году по его инициативе на базе «ВЭБ.РФ» начал формироваться мощный инвестиционный блок, аналогичный Международному банку реконструкции и развития. Шувалов также предложил закрепить в Конституции значимость содействия правительства развитию предпринимательства, что нашло отражение в статье 114.

Жена и двое детей — семья Игоря Шувалова Игорь Шувалов является не только успешным управленцем, но и примерным семьянином. Со своей супругой Ольгой он познакомился в стенах МГУ, где они учились на одном курсе. Пара поженилась еще в студенческие годы, а в 1993 году у них родился первый сын Евгений. В 1998 году в семье появилась дочь Мария, а в 2002 году родилась дочь Анастасия. Несмотря на свою занятость, Игорь Иванович уделяет большое внимание своим детям, воспитывая в них стремление к самостоятельности и достижению целей. Вся семья Шуваловых активно занимается спортом. Сын Евгений увлекается плаванием и верховой ездой. Дочь Мария — профессиональная художественная гимнастка, окончила Московскую академию хореографии и выступает в Большом театре. В 2017 году СМИ сообщили, что старший сын Шувалова окончил британский колледж Веллингтон и планировал поступать в Оксфорд, однако отец отправил его на военную службу в морской спецназ. Евгений служил в роте водолазов-разведчиков, работая с минами. Супруга Игоря Шувалова, Ольга, посвятила себя домашним заботам. Игорь Шувалов — текущий момент Игорь Шувалов продолжает свою работу на посту главы госкорпорации «ВЭБ.РФ», его полномочия были продлены в 2021 году. В этом же году он стал председателем совета директоров Фонда «Сколково» и издательства «Просвещение». Это позволило ему активно участвовать в реформировании этих организаций с целью повышения их эффективности. В настоящее время Игорь Иванович продолжает работать над развитием государственных институтов для обеспечения стабильности экономики страны. Среди его планов — создание акционерных фондов для инвестиций в новые разработки и инициативы, направленные на развитие «ВЭБ.РФ». В своей текущей работе Шувалов сосредоточен на развитии государственных институтов для обеспечения стабильности экономики страны, а также на создании акционерных фондов для инвестиций в новые разработки и инициативы. Профессиональная деятельность 1984 — лаборант в Научно-исследовательском институте «Экос».

— лаборант в Научно-исследовательском институте «Экос». 1985-1987 — срочная служба в Вооруженных силах СССР.

— срочная служба в Вооруженных силах СССР. 1993 — атташе правового департамента Министерства иностранных дел России.

— атташе правового департамента Министерства иностранных дел России. 1993-1995 — старший юрисконсульт АОЗТ «АЛМ Консалтинг», затем возглавил адвокатское бюро «АЛМ».

— старший юрисконсульт АОЗТ «АЛМ Консалтинг», затем возглавил адвокатское бюро «АЛМ». 1997 — начальник департамента государственного реестра федеральной собственности Госкомимущества России.

— начальник департамента государственного реестра федеральной собственности Госкомимущества России. 1998 — заместитель министра государственного имущества РФ.

— заместитель министра государственного имущества РФ. 1998-2000 — председатель Российского фонда федерального имущества.

— председатель Российского фонда федерального имущества. 1999 — председатель коллегии представителей государства в Российской государственной страховой компании, член совета директоров ГАО «ВВЦ».

— председатель коллегии представителей государства в Российской государственной страховой компании, член совета директоров ГАО «ВВЦ». 2000-2003 — руководитель Аппарата правительства РФ — министр РФ.

— руководитель Аппарата правительства РФ — министр РФ. 2003 — помощник президента РФ.

— помощник президента РФ. 2003-2004 — заместитель руководителя Администрации президента РФ.

— заместитель руководителя Администрации президента РФ. 2004-2008 — помощник президента РФ.

— помощник президента РФ. 2005-2008 — председатель совета директоров ОАО «Совкомфлот».

— председатель совета директоров ОАО «Совкомфлот». 2008-2018 — первый заместитель председателя правительства РФ.

— первый заместитель председателя правительства РФ. 2018 — председатель Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ).

— председатель Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ). 2021 — переназначен председателем ВЭБ.РФ.

— переназначен председателем ВЭБ.РФ. 2020 — председатель совета директоров фонда «Сколково». Награды и звания Игорь Шувалов имеет множество наград и званий, которые отражают его значительный вклад в развитие государства и общества: 2017 — Медаль «Столыпина П. А.» I степени

— Медаль «Столыпина П. А.» I степени 2014 — Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

— Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени 2014 — Звание «Почётный гражданин Владивостока»

— Звание «Почётный гражданин Владивостока» 2013 — Звание «Почётный гражданин Казани»

— Звание «Почётный гражданин Казани» 2013 — Орден «Александра Невского»

— Орден «Александра Невского» 2013 — Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»

— Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» 2012 — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

— Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 2011 — Грамота Содружества Независимых Государств

— Грамота Содружества Независимых Государств 2008 — Орден «Почёта»

— Орден «Почёта» 2006 — Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

— Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 2004 — Благодарность Президента Российской Федерации

— Благодарность Президента Российской Федерации 2003 — Почётная грамота Правительства Москвы