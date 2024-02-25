Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Крым и Россия | Люди России: Мария Костюк — общественный деятель, политик и мама Героя
актуально в республике
Люди России: Мария Костюк — общественный деятель, политик и мама Героя
источник фото: persons.life

Люди России: Мария Костюк — общественный деятель, политик и мама Героя

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 21:53 25.02.2024

Мария Костюк – российский общественный деятель и заместитель Секретаря Партии «Единая Россия» в Еврейской АО.

Мария Костюк: детство и юность

Мария Фёдоровна Костюк родилась 2 марта 1977 года в Еврейской АО и провела детство в посёлке Смидович. Окончив школу, она поступила в Биробиджанский педагогический институт, выбрав направление гуманитарных наук, особенно увлекаясь историей и филологией.

Мария Костюк: карьера

Люди России: Мария Костюк

источник фото: ru.ruwiki.ru

Получив диплом в 2000 году, Мария стала учительницей в родной школе, а затем была повышена до замдиректора. В 2003 году она начала работу в администрации Смидовичского района, где проработала шесть лет, сотрудничая со СМИ и организациями разного уровня.

В 2009 году она приняла должность руководителя отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением в мэрии Биробиджана, а затем стала замглавы городской мэрии. Костюк внесла значительный вклад в образование и культуру ЕАО. В 2017 году она покинула эту должность.

В это же время она продолжила обучение в ХГУЭП, успешно завершив обучение в 2013 году по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2017 году она присоединилась к филиалу «РЖД», а затем стала помощником члена Совфеда Р.Э. Гольдштейна. В 2021 году она стала руководителем аппарата губернатора и правительства ЕАО, занимаясь внутренней региональной политикой.

Мария Костюк: личная жизнь

Мария Фёдоровна Костюк познакомилась со своим будущим мужем, Николаем Ковтун, ещё в юности, когда он работал на железной дороге. В браке родились двое детей: сын Андрей и дочь Ульяна. Андрей всегда проявлял интерес к военной сфере и пошел по стопам отца, став студентом военной академии имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Мать гордилась своим сыном, который выбрал путь защитника Отечества.

Андрей отправился на службу, и в августе 2022 года поступила трагическая весть: он погиб от полученных в бою ранений на территории Донецкой Народной Республики. В зимние месяцы того же года ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Мария Костюк приняла эту утрату, понимая, что ее сын поступил по совести, и избежать участия в операции было невозможно.

Сейчас Мария Фёдоровна поддерживает близкие отношения со своей невесткой и внуком, подаренным Андреем. Малышу всего три года, но он уже знает о подвигах своего папы.

Костюк также активно ведет телеграм-канал, где делится не только рабочими вопросами, но и личными моментами.

Мария Костюк: биография вкратце

  • 2000 год: окончила Биробиджанский государственный педагогический институт по специальностям «Филология» и «История» и начала свою карьеру в средней школе № 3 пос. Смидович, где работала учителем истории, а затем заместителем директора по воспитательной работе.
  • с 2003 года: занимала ряд должностей в администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, включая заведующую отделом по работе с общественными, политическими, религиозными организациями и СМИ, а также начальника отдела по связям с общественностью и СМИ.
  • 2009 год: назначена заместителем главы мэрии Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре.
  • 2013 год: успешно завершила обучение в Хабаровской государственной академии экономики и права по специальности «Государственное и муниципальное управление».
  • 2017 по 2019 год: работала помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Р. Э. Гольдштейна, представителя от правительства Еврейской автономной области.
  • 2020-2021 годы: занимала должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области.
  • апрель 2021 года: заняла должность заместителя председателя правительства Еврейской автономной области.
  • июнь 2023 года: начала работу начальником управления федерального фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами. Этот фонд помогает ветеранам Специальной военной операции и семьям погибших бойцов, оказывая поддержку в различных сферах, включая медицинскую реабилитацию, психолого-психотерапевтическую помощь, социальную адаптацию, обучение и трудоустройство.

Костюк Мария Федоровна также является членом партии «Единая Россия» и заместителем Секретаря регионального отделения партии в Еврейской автономной области по работе с общественными объединениями и молодежной политике.

В декабре 2023 года ее имя было включено в список доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина.

Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.