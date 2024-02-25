Люди России: Мария Костюк — общественный деятель, политик и мама Героя

Мария Костюк – российский общественный деятель и заместитель Секретаря Партии «Единая Россия» в Еврейской АО.

Мария Костюк: детство и юность

Мария Фёдоровна Костюк родилась 2 марта 1977 года в Еврейской АО и провела детство в посёлке Смидович. Окончив школу, она поступила в Биробиджанский педагогический институт, выбрав направление гуманитарных наук, особенно увлекаясь историей и филологией.

Мария Костюк: карьера

Получив диплом в 2000 году, Мария стала учительницей в родной школе, а затем была повышена до замдиректора. В 2003 году она начала работу в администрации Смидовичского района, где проработала шесть лет, сотрудничая со СМИ и организациями разного уровня.

В 2009 году она приняла должность руководителя отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением в мэрии Биробиджана, а затем стала замглавы городской мэрии. Костюк внесла значительный вклад в образование и культуру ЕАО. В 2017 году она покинула эту должность.

В это же время она продолжила обучение в ХГУЭП, успешно завершив обучение в 2013 году по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2017 году она присоединилась к филиалу «РЖД», а затем стала помощником члена Совфеда Р.Э. Гольдштейна. В 2021 году она стала руководителем аппарата губернатора и правительства ЕАО, занимаясь внутренней региональной политикой.

Мария Костюк: личная жизнь

Мария Фёдоровна Костюк познакомилась со своим будущим мужем, Николаем Ковтун, ещё в юности, когда он работал на железной дороге. В браке родились двое детей: сын Андрей и дочь Ульяна. Андрей всегда проявлял интерес к военной сфере и пошел по стопам отца, став студентом военной академии имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Мать гордилась своим сыном, который выбрал путь защитника Отечества.

Андрей отправился на службу, и в августе 2022 года поступила трагическая весть: он погиб от полученных в бою ранений на территории Донецкой Народной Республики. В зимние месяцы того же года ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Мария Костюк приняла эту утрату, понимая, что ее сын поступил по совести, и избежать участия в операции было невозможно.

Сейчас Мария Фёдоровна поддерживает близкие отношения со своей невесткой и внуком, подаренным Андреем. Малышу всего три года, но он уже знает о подвигах своего папы.

Костюк также активно ведет телеграм-канал, где делится не только рабочими вопросами, но и личными моментами.