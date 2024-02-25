Люди России: Мария Костюк — общественный деятель, политик и мама Героя

- 2000 год: окончила Биробиджанский государственный педагогический институт по специальностям «Филология» и «История» и начала свою карьеру в средней школе № 3 пос. Смидович, где работала учителем истории, а затем заместителем директора по воспитательной работе.
- с 2003 года: занимала ряд должностей в администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, включая заведующую отделом по работе с общественными, политическими, религиозными организациями и СМИ, а также начальника отдела по связям с общественностью и СМИ.
- 2009 год: назначена заместителем главы мэрии Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре.
- 2013 год: успешно завершила обучение в Хабаровской государственной академии экономики и права по специальности «Государственное и муниципальное управление».
- 2017 по 2019 год: работала помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Р. Э. Гольдштейна, представителя от правительства Еврейской автономной области.
- 2020-2021 годы: занимала должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области.
- апрель 2021 года: заняла должность заместителя председателя правительства Еврейской автономной области.
- июнь 2023 года: начала работу начальником управления федерального фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами. Этот фонд помогает ветеранам Специальной военной операции и семьям погибших бойцов, оказывая поддержку в различных сферах, включая медицинскую реабилитацию, психолого-психотерапевтическую помощь, социальную адаптацию, обучение и трудоустройство.
Костюк Мария Федоровна также является членом партии «Единая Россия» и заместителем Секретаря регионального отделения партии в Еврейской автономной области по работе с общественными объединениями и молодежной политике.
В декабре 2023 года ее имя было включено в список доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина.
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